Feira de produtos regionais e orgânicos acontece nesta quinta com mais de 35 pequenos produtores em Manaus

A feira Agromix inaugura nesta quinta-feira, 11 de julho, das 12h às 20h, no estacionamento G1 do Shopping Manaus ViaNorte, com mais de 35 pequenos produtores rurais que irão vender verduras, legumes e frutas produzidas sem adição de agrotóxico, de forma orgânica e com valores acessíveis.

No espaço, o público também encontrará a Praça de Alimentação, com várias opções de lanches e delícias da gastronomia regional amazônica como tacacá, tapioca, sanduíche, suco, mingau, entre outros.

SERVIÇOS:

O QUE É: FEIRA AGROMIX

QUANDO: Nesta quinta-feira, dia 11 de julho

HORÁRIO: 12h às 20h

ONDE: Estacionamento do Shopping Manaus ViaNorte

