Dia de Combate à Hipertensão Arterial tem programação especial

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) dará início nesta quarta-feira, 24, na UBS Carmo do Maruanum, à programação alusiva ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. No período de 24 a 26 de abril, uma série de atividades será feita para a população com orientações sobre hipertensão, controle e prevenção, testes de glicemia, testagem rápida, consultas médicas e orientações nutricionais.

A coordenadora de Doenças Crônicas não Transmissíveis, Rielly Macedo, explica que em todas as Unidades Básicas de Saúde são ofertados em sua rotina serviços de tratamento e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial. “Durante esse período, intensificaremos as atividades de rastreamento, mas é muito importante que, independente de data alusiva, o usuário faça consultas de rotina e exames regularmente para que, se for o caso, a hipertensão seja diagnosticada precocemente, aumentando a qualidade de vida dessa pessoa”.

Em Macapá, de acordo com o relatório da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), a hipertensão atinge 30% da população. A intensificação das atividades de rastreamento acontecerá até as primeiras semanas de maio, com aferição de pressão arterial, testes de glicemia, orientação nutricional e o incentivo à prática de atividades físicas.

Programação

Data: 24/04 (quarta-feira)

Hora: 9h

Local: UBS Carmo do Maruanum

Atividade: orientação nutricional, palestras e estímulo de prática de atividades físicas

Data: 25/04 (quinta-feira)

Hora: 8h

Local: UBS Hilda Iléia (Rua Santo Antônio, s/n, Curiaú); UBS Congós (Av. Benedito Lino da Silva, 340, Congós)

Atividade: orientação nutricional, palestras e estímulo de prática de atividades físicas

Data: 26/04 (sexta-feira)

Hora: 14h

Local: auditório de enfermagem da Unifap

Atividade: Oficina Guia Alimentar da População Brasileira na Prevenção da Hipertensão Arterial

Jamile Moreira