Projeto LIDER do Sebrae traz ex-prefeito de Congonhas ao município de Amapá nesta quinta (24)

Lideranças dos municípios da Região dos Lagos avançam para o 5º encontro da construção de uma Agenda de Desenvolvimento Regional que será um dos instrumentos para implementação das propostas para os municípios

Denyse Quintas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promove o 5º Encontro do Projeto Liderança para o Desenvolvimento Regional (Lider), com o tema ‘A Escolha do Futuro da Região’, que ocorre no Município de Amapá, no Auditório do Pólo da UEAP, nos dias 24 e 25, das 8h às 18h.

Segundo a gerente de Políticas Públicas do Sebrae no Amapá (UPP), Célia Almeida, o projeto reúne líderes do setor empresarial, público e do terceiro setor. “Cada encontro, contribui para a construção da Agenda de Desenvolvimento Regional. No oitavo e último encontro, o grupo vai consolidar este instrumento, que pode ser em formato de roteiro visando promover o desenvolvimento de toda a região dos lagos”, disse a gerente da UPP/Sebrae/AP, Célia Almeida.

Destaque

O gestor do Projeto LIDER no Sebrae no Amapá, João Marcelo, informa que durante este encontro, no momento ‘Gente Que Faz’, contará com a presença de ex-prefeito de Congonhas (MG), Anderson Cabido, eleito em dois (2) mandatos, e ex-diretor do Sebrae Minas Gerais (MG). “O ex-prefeito compartilha experiências exitosas na gestão pública e relata o início da implantação do Projeto LIDER no Estado”, declara o gestor do Projeto LIDER no Sebrae, João Marcelo.

Líder

A metodologia do Projeto Lider, é constituída em oito (8) encontros e quatro (4) fóruns de acompanhamentos; os encontros contam com o Momento Gente Que Faz e no 4º encontro contou com a presença do engenheiro agrônomo, fundador e atual presidente do Sicoob Saromcredi, conselheiro administrativo do Sicoob Central Cecremge e empreendedor social, João Carlos Leite. Joãozinho, como é conhecido, liderou a recuperação econômica do município São Roque de Minas/MG, por meio do associativismo e levou ao município, a oportunidade de reviver economicamente, hoje sendo referência para a região da Serra da Canastra e para o cooperativismo brasileiro.

Nacional

Os consultores credenciados do Sebrae Nacional, Rômulo Rende e Vera Cutz, conduzem os oito (8) encontro do Projeto Lider no Amapá. A coordenação do projeto é da gerente da UPP/Sebrae/AP, Célia Almeida; gestor do Projeto LÍDER, João Marcelo Dias; e da gestora de projetos do Sebrae Vânia Chermont.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...