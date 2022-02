Melhor curso online para ensinar Inglês e viajar com diversão

Uma oportunidade para ensinar em Portugal

Vivemos numa época tecnológica, em que tudo está à distância de um clique. Porque é que o ensino teria de ser diferente? Hoje, é possível viver em qualquer parte do mundo, ensinar remotamente e ganhar dinheiro na mesma.

Portugal é um país que disponibiliza um excelente estilo de vida para quem deseja trabalhar remotamente. Para quem procura uma oportunidade para ensinar em Portugal, chegou a altura certa de conhecer o país reconhecido mundialmente nos últimos anos. Um país conhecido pela sua maravilhosa gastronomia, pela sua beleza histórica e natural, um país não só de futebol, mas de letras, arte e música. Onde o som da guitarra portuguesa corre abraçada pelo Fado nas estreitas ruas das cidades. Sabia que o Fado é um estilo de música portuguesa considerado pela Unesco Património imaterial da Humanidade?

Portugal abre as portas ao Mundo e facilita a permanência no país com vistos alargados. Outro ponto a salientar é a segurança, não é por nada que Portugal foi distinguido em 2021 pela Global Peace Index como o quarto país mais seguro do Mundo! Nos últimos 4 anos, o país tem estado na boca do mundo, referenciado como um dos melhores locais para viver.

Com todas estas valências que já referimos, acresce ainda um destaque essencial para quem pondera ir para Portugal. Em 2022, Portugal foi distinguido como o país número um para viver e trabalhar remotamente. O site Momondo coloca Portugal como o local que melhor combina as condições de trabalho produtivas com oportunidades para aventuras em viagem. Já o site Brasileiro ChicoTerra adjetiva Lisboa como o “Paraiso digital dos nomadas”.

Vantagens de viver em Portugal

Portugal não só disponibiliza a oportunidade de viver no país, como também lhe cria as condições necessárias para criar um futuro.

Como viver e trabalhar em Portugal

Portugal desenvolveu um visto de “residência temporária” que permite exercer a sua atividade profissional, viver legalmente no país e ainda pedir a cidadania portuguesa após 5 anos de residência legal no país. Este visto está disponível para profissionais independentes e para empresários. (Vistos D2)

O governo local da ilha da Madeira lançou o projeto “Madeira Digital Nomads”. Permite aos profissionais digitais viverem na “vila nómada” e trabalharem na infraestrutura criada especialmente para o efeito, com espaços de trabalho, atividades e convívio. A primeira vila nómada do mundo localizada na Ponta do Sol.

Existem vários locais de coworking espalhados pelo país com internet disponível e com uma excelente velocidade. Em Portugal, a velocidade média das redes Wi-Fi é de 26,5 Mbps e a velocidade média das redes móveis é de 19,3 Mbps.

Onde viver em Portugal e como?



Portugal é um país que proporciona uma ótima qualidade de vida. Um clima ameno durante todo o ano, uma sensação real de segurança, a junção de paisagens magníficas e o pôr do sol no mar com um custo de vida muito atrativo.

Um local repleto de história, algo que se reflecte nas suas cidades de norte a sul do país. Cada cidade é característica e repleta de influências da época romana e monárquica. Se optar pelo Norte do país, sentirá mais calor humano, as pessoas são mais abertas na abordagem e o ritmo de vida é mais calmo, acompanhado por uma pronúncia mais carregada que o povo português destaca como “A Pronúncia do Norte”.

Aconselhamos algumas cidades:

Porto – Uma cidade lindíssima, conhecida internacionalmente pelo vinho e de uma beleza incalculável. Percorrendo a Nacional 222, a estrada mais bonita do mundo, ficará apaixonado pelo lindo cenário de vinhas e oliveiras que o rodeia. E quando visitar o centro da cidade denominada por Invicta, poderá sentar-se numa das esplanadas junto ao Rio Douro e paralelas à ponte Luis I, uma obra única no mundo. Senão, porque não passear pelas ruas do centro histórico, centro este classificado como património Mundial da Unesco. O Porto tem uma variedade incrível de espaços coworking para conseguir trabalhar com índices altos de produtividade. E já agora, sabia que em 2020 Porto ganhou o prémio Europe’s Leading City Break Destination?

Braga – Eleita pelo jornal “The Guardian” como a cidade mais encantadora de Portugal. É a terceira maior cidade do país e considerada a “Roma Portuguesa”. Bracara Augusta foi o seu primeiro nome, em homenagem ao Imperador César Augusto. Uma cidade com uma história bimilenar refletida nas suas ruas e igrejas. Destaca-se o lindíssimo Santuário do Bom Jesus, Património Mundial da Unesco. Braga foi distinguida como a capital Europeia da Juventude e em 2021 como o melhor destino Europeu. Quando se fala em espaços de coworking, a cidade disponibiliza vários espaços a preços muito acessíveis. E já agora, sabia que a Universidade do Minho é uma das melhores universidades do mundo com menos de 50 anos? Revela o ranking “Times Higher Education 100 under 50”.

Mais a Sul, o ritmo de vida acelera e ouve-se a pronúncia na fala ligeiramente cantada. Considerada a zona com as melhores praias, falamos claro da capital.

Lisboa – A capital com mais horas de sol na Europa, tendo em média 9h de sol diárias. Mas a hora noturna não deixa ninguém de fora, pois é onde a música corre de copo na mão. Lisboa é considerada uma das cidades mais animadas da Europa, onde a festa circula pelas ruas estreitas e nos bares de música ao vivo. É um dos principais centros económicos do continente europeu, por isso é considerada a cidade global, devido à sua importância em aspectos financeiros, comerciais, mediáticos, artísticos, educacionais e turísticos. É a vigésima área metropolitana mais rica do continente e ocupa o 122́ºlugar entre as cidades com maiores receitas brutas do mundo. A cidade perfeita para o trabalho remoto, repleta de locais inspiradores ou profissionais para conseguir trabalhar de forma eficaz.

Arrendar ou Comprar?

Quando falamos em habitação é importante analisar e saber qual a decisão mais acertada a tomar. Mas seja qual for a sua, seja arrendar ou comprar, saiba quanto irá em média pagar:

Arrendar (Lisboa, Porto e Braga)

Tipologia Apartamento Lisboa Porto Braga T1 864 € 670 € 565 € T2 1092 € 869 € 688 € T3 1640 € 1178 € 885 €

Comprar (Lisboa,Porto e Braga)

Cidades Lisboa Porto Braga Preço médio m2 3.692 € 2.270 € 1.268 €

Os portugueses adoram conversar e conviver, isso reflete-se nos restaurantes e cafés que irá encontrar sempre lotados a qualquer hora do dia. Falamos de um povo com uma dieta mediterrânica e maioritariamente saudável, uma base rica em peixes grelhados, legumes, marisco e sopas sempre a acompanhar.

As suas aulas terão outro sabor e não é à toa que desde muito jovens, os alunos portugueses estudam a língua inglesa pois a verdade é que falar Inglês é fundamental para trabalhar em Portugal. Portugal é um dos países com uma elevada percentagem de colaboradores que tem as competências de inglês necessárias para a função, no entanto, existem ainda muitos profissionais sem o domínio da língua inglesa para serem produtivos em novas funções. Estes estão à sua espera!

