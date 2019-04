Novo Código de Ética Médica entra em vigor na próxima terça-feira, dia 30

Respeito à autonomia do paciente, inclusive aqueles em fase terminal, preservação do sigilo profissional, direito de exercer a profissão de acordo com a consciência e possibilidade de recusa de atender em locais com condições precárias.

Esses são alguns dos pontos previstos no Novo Código de Ética Médica, apresentado, nesta terça-feira (23), pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

São 26 princípios listados como fundamentais para o exercício da medicina, além de mais de 120 normas que tratam de infrações e temas disciplinares.

O código atualizado entra em vigor na terça-feira da semana que vem, dia 30. Acompanhe a reportagem e saiba mais.

EBC