Pronto Atendimento Infantil registra aumento nos casos de baixa complexidade atendidos nos primeiros meses do ano

Por: Jamile Moreira

O Pronto Atendimento Infantil (PAI) registrou aumento no número de atendimentos nos dois primeiros meses do ano. Segundo relatórios da unidade, administrada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), especializada em casos de urgência e emergência, somente no mês de fevereiro, até esta terça-feira, 27, foram atendidos 2.313 pacientes, sendo que a maioria dos casos de baixa complexidade, que poderiam ser recebidos em Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), em Macapá.

Das crianças que precisaram de atendimento no PAI, 1.305 foram classificados como risco verde e 42 em risco azul, que de acordo com Protocolo de Manchester, método validado pelo Ministério da Saúde, são pacientes de baixo risco e sem urgência. Entre os casos graves com risco à vida do paciente, que devem ser acolhidos no hospital estadual, foram atendidos 869 casos classificados como amarelo, 90 como laranja e 6 vermelhos.

Em janeiro, a situação não foi diferente, a unidade atendeu o total de 2.724 crianças, onde a maioria também poderia ter sido atendida na UBS, pois 1.620 pacientes foram classificados como risco verde e 51 azul. Em média, o PAI realiza diariamente cerca de 100 atendimentos.

“O período de chuvas aumenta os casos de crianças doentes, e mesmo as que não tem o perfil de média e alta complexidade, são atendidos, mas os pacientes mais graves e as situações de emergência recebem prioridade, o que acaba gerando um tempo de espera maior para atendimento”, explicou a secretária de Saúde, Silvana Vedovelli.

A diretora do Pronto Atendimento Infantil, Cleude Rodrigues, orienta pais e responsáveis que casos leves como resfriados, febre baixa e alergias sejam primeiro levados para a unidade de saúde mais próxima da sua residência.

“As unidades básicas são a porta de entrada para todos os serviços do SUS, nos primeiros sintomas de doenças ou alterações com as crianças é essencial que os pais procurem a atenção primária para uma avaliação, e havendo a necessidade o paciente é encaminhado para o serviço necessário”, reforçou.

Quando procurar o atendimento no PAI:

Convulsões pela 1° vez ou que durem mais de quatro minutos;

Chiado, cansaço ou tosse seca;

Febre maior que 39°c por um período maior que três dias ou se for acompanhada de outros sintomas;

Irritabilidade e choro incessante;

Baixa produção de urina;

Recém-nascidos que apresentem baixa sucção durante a amamentação.

Classificação por cores

O Protocolo de Manchester é o método de triagem que classifica a prioridade dos atendimentos, utiliza uma tabela de cores que identifica o nível de gravidade dos sintomas. Veja o que representa cada cor:

Vermelho – máxima urgência

Laranja – muito urgente

Amarelo – gravidade moderada

Verde – menor gravidade

Azul – atendimentos simples

Serviço

Pronto Atendimento Infantil (PAI)

Endereço: Rua Machado de Assis, s/n, bairro Central

Foto: Arquivo/Sesa—

