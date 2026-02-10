Segurança Pública disponibiliza canais virtuais e presenciais para atendimento de vítimas de violência contra a mulher

Ciodes garante atendimento humanizado no Box Lilás. A Sala Lilás está disponível para acolhimento em batalhões da Polícia Militar e delegações da Polícia Civil.

O Amapá está com tolerância zero no combate à violência contra a mulher. As Forças da Segurança Pública atuam todos os dias na linha de frente nas investigações contra agressores, no cumprimento de mandatos de medidas protetivas e de prisões preventivas. Além disso, disponibiliza canais especializados ao acolhimento das vítimas pelas Salas e Box Lilás.

É importante que uma população atue em conjunto com órgãos públicos para fortalecer a Rede de Atendimento Mulher e dar um fim à violência de gênero e o feminicídio. Com a campanha “Amapá por Todas Elas”, do Governo do Estado, a Secretaria de Justiça Pública (Sejusp) unifica o trabalho das forças integrando tecnologia, infraestrutura e acolhimento humanizado para garantir a proteção da vida das mulheres nos 16 municípios.

“O combate à violência contra mulheres e meninas exige a participação de todos. Denunciar não apenas um apoio à política, um ato de responsabilidade social essencial para salvar vidas. Queremos que toda a sociedade assuma essa mobilização junto à Segurança Pública para enfrentarmos, de frente, esse problema que atinge a todos nós”, enfatizou a tenente-coronel PM Sara Souza.

Conheça os serviços disponíveis

Box Lilás: emergências e orientações

O atendimento de emergência para casos de violência contra a mulher no Amapá funciona 24 horas por dia através do número 190, no Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes). Ao ligar, a cidade é recebida por um sistema de atendimento eletrônico onde, ao digitar a tecla 1, a chamada é direcionada diretamente para o Box Lilás.

Diferente de um registro comum, este canal oferece um suporte humanizado por profissionais que passaram por capacitações específicas para acolher antecipadamente, fornecendo informações desenvolvidas sobre a rede de proteção, como endereços de casas de apoio e suporte jurídico. O box também possui contato exclusivo pelo WhatsApp pelo número (96) 98433-1036.

Mesmo que o Box Lilás esteja ocupado, as demais unidades de serviço do Ciodes são preparadas para cadastrar a ocorrência e garantir que nenhuma chamada fique sem assistência.

Além do suporte especializado via 190, a denúncia pode ser feita pelo número 181 (Polícia Civil), pelo Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou presencialmente em qualquer unidade policial.

Sala Lilás: denúncias, acolhimento e acompanhamento

As Salas Lilás implantadas pelo Governo do Amapá em unidades de segurança apáblica como a Polícia Militar e a Polícia Civil, oferecem atendimento humanizado e especializado a mulheres e meninas vítimas de violência doméstica e familiar.

Na Polícia Militar, destacam-se as unidades no 1º Batalhão (Sala Lilás Cabo Emilly, no Residencial São José, em Macapá), no 4º Batalhão (Santana) e na Corregedoria-Geral. Os locais atuam no acolhimento por meio de busca ativa e cumprimento de mandatos pela Patrulha Maria da Penha.

Já na Polícia Civil, as Salas Lilás funcionam nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) em Macapá e Santana, com suporte psicológico, jurídico e medidas protetivas de urgência.

Todos os ambientes são acolhedores, pintados de lilás para promover a dignidade e evitar o avanço da violência. Há, ainda, espaço infantil e redirecionamento para serviços de assistência e aluguel social, como parte da campanha “Amapá por Todas Elas”.

Integração entre órgãos

A Rede de Atendimento à Mulher (RAM) no Amapá é coordenada pela Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres (SEPM) e integra cerca de 32 organizações para oferecer atendimento integral de estratégias de violência doméstica e de gênero, abrangendo prevenção, assistência e garantia de direitos com fluxos humanizados e articulados.

A Segurança Pública fornece acolhimento e conecta memórias RAM via encaminhamentos para serviços especializados

Já a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dispõe de Salas Lilás no Hospital da Mulher Mãe Luzia e no Pronto Atendimento Infantil (PAI) com acolhimento médico para exames de lesão corporal e planejamento junto à Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), que oferece abrigo emergencial.

Responsabilidade social e pronta resposta

O enfrentamento da violência de gênero depende de um compromisso coletivo. Vizinhos, familiares e amigos que presenciam ou suspeitam de violência doméstica contra mulheres e meninas podem e devem denunciar através dos canais disponíveis. Denunciar um ato humano fundamental para romper o ciclo da agressão e garantir que a ajuda chegue a quem precisa no momento certo, antes de qualquer fatalidade.

Agência de Notícias do Amapá

