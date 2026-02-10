Tribunal do Júri de Macapá julga homicídio qualificado de policial penal nesta terça-feira (10)

A Vara do Tribunal do Júri de Macapá, sob a titularidade da juíza Lívia Simone Freitas, realizará, nesta terça-feira (10), o julgamento referente ao homicídio qualificado do policial penal José Éder Ferreira Gonçalves (então com 44 anos), homicídio em 2021. Ele morreu após receber uma facada no pescoço. A ré no processo é Maria Darcy Farias Moraes Gonçalves, ex-esposa da vítima.

O julgamento integra a atuação do Poder Judiciário na apuração de crimes dolorosos contra a vida e garante o devido processo legal com a participação do Conselho de Sentença e a prestação jurisdicional à sociedade.

A dinâmica do julgamento se dará da seguinte forma: na instrução em Plenário serão ouvidas 4 testemunhas de acusação, 4 informantes, 01 reprodução de mídia de depoimento sem dano, 3 testemunhas de defesa e 1 perito. Ao final será realizado o interrogatório da ré.

Entenda o caso

Conforme os autos, Maria Darci, agora com 47 anos, matou José Éder, com quem estava em processo de separação, com uma facada no pescoço na manhã do dia 12 de novembro de 2021. O crime aconteceu no apartamento onde morava, no residencial Vitória Régia, no bairro São Lázaro, zona norte de Macapá.

As investigações apontam que, na manhã do suposto crime, a vítima e a acusada discutiram. Durante o episódio, José Éder chegou a enviar áudios para familiares sobre o incidente. A cena foi presenciada pelo filho do casal, então com 14 anos, que buscou ajuda após os fatos.

SERVIÇO

Evento: Julgamento referente ao homicídio qualificado do policial penal José Éder Ferreira Gonçalves

Data: 10 de fevereiro de 2026

Horário: 8h

Local: Plenário do Tribunal do Júri de Macapá (entrada pela Avenida Fab)

Curtir isso: Curtir Carregando...