52ª Expofeira: Governo do Amapá entrega primeira embarcação com investimento do Fundo de Amparo ao Pescador

O beneficiado apresentou projeto e adquiriu barco com capacidade para transportar até 5 toneladas de pescado.

Por: Cimone Pedroso

Como parte das iniciativas de desenvolvimento do setor pesqueiro, o Governo do Estado entregou no domingo, 8, durante o último dia de programação da 52ª Expofeira do Amapá, no Parque de Exposições da fazendinha, em Macapá, a primeira embarcação adquirida com investimento do Fundo de Ampara ao Pescador (FAP).

O barco, no valor de R$ 35 mil, com capacidade para transportar até 5 toneladas de pescado, vai beneficiar o pescador João Batista, da Colônia Z 6, no município de Santana, que teve o projeto aprovado, após comprovar capacidade de produção e rendimento.

“É uma conquista muito importante para mim. Vou conseguir trabalhar para aumentar minha produção, reduzir meus custos e desfrutar de mais conforto em minha atividade, que também vai garantir a quem compra, um peixe de melhor qualidade”, agradeceu o pescador.

O vice-governador do Amapá, Teles Jr., destacou a relevância da iniciativa: “Este é um passo fundamental para impulsionar nosso setor pesqueiro. Estamos comprometidos em apoiar nossos pescadores e garantir que eles tenham as ferramentas necessárias para prosperar. O barco entregue hoje, que também foi construído aqui, é um exemplo do nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e econômico de nosso estado”, concluiu.

Plano de desenvolvimento

O projeto faz parte do plano de desenvolvimento da Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura, que tem objetivo de aumentar a capacidade de pesca, permitindo que os pescadores de cooperativos ou colônias, que atuam na região, tenham a oportunidade de adquirir novos equipamentos, para oferecer produtos de qualidade com preços mais acessíveis aos consumidores.

O secretário de Pesca, Paulo Nogueira, destacou a importância do investimento para a comunidade pesqueira. “Esse é um recurso acessível a todos os pescadores que desejam e precisam investir. Basta apresentar um projeto e declarar sua capacidade de produção”, enfatizou.

Com a entrega da embarcação, o Governo do Estado reafirma o compromisso com o fortalecimento da pesca e da economia local, buscando proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade de vida para os pescadores do Amapá.

Os interessados, em adquirir uma embarcação ou equipamentos, podem apresentar o projeto, ou um esboço, na Secretaria de Pesca e Aquicultura, para avaliação técnica e análise da FAP.

Foto: Danilo Lopes/Secretaria da Pesca e Aquicultura

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

