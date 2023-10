Dia das Crianças tem programação cultural gratuita na Zona Norte de Manaus

Teatro com brincadeiras lúdicas, interação com personagens da “Patrulha Canina” e show de fanfarra são as atrações do “Lugar de Criança Feliz”, a programação gratuita do Dia das Crianças no Shopping Manaus ViaNorte, nesta quinta-feira, 12 de outubro, das 17h às 20h.

O centro de compras está situado na Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 3.760, bairro Monte das Oliveiras – Zona Norte.

Durante o feriado, a homenagem de Dia das Crianças começa às 9h e encerra às 22h, acompanhando o horário de funcionamento do Shopping ViaNorte.

A programação cultural gratuita tem início às 17h, na Praça de Alimentação, com uma apresentação de teatro infantil e brincadeiras lúdicas. No mesmo horário, personagens da “Patrulha Canina” interagem e alegram os pequenos no mall do shopping. Em horário surpresa, o centro de compras também receberá a contagiante Fanfarra do FunPark.

O gerente de marketing do ViaNorte, Vinícius Teixeira, chama pais e filhos para se divertirem juntos nesta data. “Teremos uma programação especial e gratuita para a diversão das crianças. Assim, os pais podem fazer compras e ainda garantir momentos de lazer com os pequenos”, comentou.

Opções de lazer

Na área interna do shopping, outras opções de lazer para as crianças são: a Floresta Encantada, que faz alusão à Chapeuzinho Vermelho, com pula-pula e piscina de bolinhas; o Candy Land e seus cinco brinquedos ‘açucarados’, incluindo a Mesa de Atividades Donuts, o Brinquedo Elástico Doce e o Navio Marshmallow; o parque indoor Puppy Play, que oferece vários brinquedos e jogos interativos; o Brincar Zoo, com aluguel de carrinhos de pelúcia; o Speed Kart Pro para corridas de kart em grupo; e o Diversão Kids, onde as crianças aproveitam uma série de brincadeiras na companhia de monitores especializados.

Para os amantes da 7ª arte, a Rede Cine Araújo traz os lançamentos mais aclamados da telona. Além de ter meia-entrada durante o ano todo, a rede está com a promoção “Comprou, Dobrou” que na compra de um ingresso, presenteia um segundo para a mesma sessão. Os ingressos são adquiridos nos terminais presenciais do Cine Araújo e no site da Ingresso.com: www.ingresso.com.

Enquanto isso, na área externa, adultos e crianças se divertem no FunPark, o maior parque de diversões temático coberto da Região Norte. Além de exaltar a cultura amazônica, os brinquedos são acessíveis para Pessoas com Deficiência (PcD). O FunPark funciona diariamente, exceto às terça-feiras, das 17h às 22h.

Sobre o Shopping Manaus ViaNorte

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte reúne tudo em um só lugar. Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 70 lojas, incluindo grandes marcas como Havan, Riachuelo, Chili Beans, Info Store e Cacau Show. Dispondo de localização estratégica na Zona Norte da cidade, o centro de compras recebe mais de 550 mil pessoas todos os meses e possui parceria direta com o Instituto Mãos que Criam Artes, uma organização que desenvolve eventos e ações de assistência para mulheres acometidas de câncer e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Saiba mais em www.shoppingmanausvianorte.com.br.

