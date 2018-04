Show ‘Deu Jazz’ traz sucessos internacionais e nacionais na voz de Ariel Moura

No repertório a cantora apresentara novas versões de sucessos internacionais e nacionais

Com uma apresentação cheia de referências musicais que marcaram sua vida, a cantora Ariel Moura, apresenta no dia, 04 de maio, o show ‘Deu Jazz’, a partir das 22h, no Restaurante Norte das Águas, no completo do Araxá. O show contará ainda com a participação especial das cantoras Patrícia Bastos e Brenda Melo

No repertório a cantora trará versões inéditas de grandes sucessos da música internacional, nacional e amapaense. Um repertório que vai do pop ao samba, em versões ‘jazzísticas’, feitas para este show. “Estou tendo a oportunidade de levar para o palco um repertório com músicas que eu sempre quis cantar”, destaca Ariel.

O público pode esperar durante uma hora de show releituras de grandes sucessos como Sá Marina de Wilson Simonal, Cara Valente conhecida na voz de Maria Rita, I Know You Know de Esperanza Spalding, Mei Mei, sucesso na voz de Patrícia Bastos, entre outras.

O Show contará com a direção musical de Hian Moreira (bateria), e contará com Alan Gomes (baixo elétrico e acústico), Jeffrei Redig (teclado) e Fabinho Costa (violão e guitarra). Após a apresentação em Macapá, ‘Deu Jazz’, será apresentado ainda no mês de maio em Caiena, na Guiana Francesa.

Ariel Moura é amapaense, moradora do município de Santana, iniciou sua carreira musical aos 13 anos, cantando nos festivais estudantis em escolas de Macapá e Santana. Em 2010 conheceu Tom Campos, guitarrista amapaense, e foi através dele que passou a se apresentar em bares, restaurantes e shoppings do Amapá. Em 2016 a carreira da cantora deu uma virada ao ser selecionada para o The Voice Brasil e fazer parte do time de Carlinhos Brow. Na volta para Macapá, depois do The Voice Brasil, Ariel tem participado de vários shows de destaque no Amapá e em vários outros estados Brasileiros.

Serviço

Show “Deu Jazz”, de Ariel Moura

Data: 4 de maio (sexta-feira)

Hora: 22h

Local: Restaurante Norte das Águas (complexo do Araxá)

Mesas: R$ 60 (quatro pessoas)

Reservas e informações: (96) 98140-4980 / 98109-5560 / 99149-7245