Shoppings de Manaus recebem currículos para vagas temporárias e efetivas

Com o aquecimento de vendas de fim de ano, Grupo direciona candidatos para mais de 1 700 lojistas dos shoppings que administra nas regiões Sudeste, Nordeste e Norte do Brasil

A Saphyr Shopping Centers, responsável pela administração do Manaus ViaNorte, está se preparando para o aquecimento das vendas de fim de ano e recebe currículos de quem está em busca de vagas temporárias ou mesmo efetivas no Varejo. São mais de 1,7 mil lojas nos 11 empreendimentos que o Grupo administra em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Amazonas e Acre. Todos os currículos são direcionados aos lojistas de acordo com as necessidades das marcas.

“Nossos empreendimentos são mais do que centros de compras e lazer, atendemos nossos clientes no seu dia a dia com nossos serviços de saúde, financeiros e diferentes conveniências, além de promovermos negócios para empreendedores e gerar empregos. As oportunidades se intensificam nessa época do ano, especialmente pelo Natal, e nossa iniciativa visa apoiar as sociedades onde estamos presentes como facilitadores para quem procura uma vaga no mercado de trabalho ou para quem está em busca de um profissional para completar o time”, diz Aline Ferreira, diretora de Gente & Gestão da Saphyr Shopping Centers.

Os interessados devem enviar seus currículos por e-mail diretamente ao empreendimento onde pretendem trabalhar. A Saphyr alerta que não pede nenhum depósito ou pagamento de qualquer valor para reservar vagas ou direcionar currículos e somente os contatos abaixo são canais oficiais do Grupo.

Bossa Nova Mall – https://www.bossanovamall.com.br/oportunidade.php

Shopping Metrô Tucuruvi – http://institucional.shoppingmetrotucuruvi.com.br/oportunidade.php

SuperShopping Osasco – https://supershoppingosasco.com.br/oportunidade.php

Shopping Granja Vianna – https://www.shoppinggranjavianna.com.br/oportunidade.php

Pátio Cianê Shopping – https://www.patiociane.com.br/oportunidade.php

Shopping Uberaba – https://intranetmall.com/vagas/shoppinguberaba/

Uberlandia Shopping – https://uberlandiashopping.com.br/trabalhe-conosco/

Shopping Paralela – https://institucional.shoppingparalela.com.br/oportunidade.php

Shopping Pátio Maceió – https://institucional.patioshoppingmaceio.com.br/oportunidade.php

Shopping Manaus ViaNorte – https://www.shoppingmanausvianorte.com.br/oportunidade.php

Via Verde Shopping – http://institucional.viaverdeshopping.com.br/oportunidade.php

Para vagas específicas na Saphyr Shopping Centers, os currículos devem ser enviados diretamente no site da companhia https://saphyr.gupy.io/ ou via LinkedIn no link https://www.linkedin.com/company/saphyr-shopping-centers.

Sobre a Saphyr Shopping Centers

A Saphyr Shopping Centers é uma das principais companhias do setor, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Com 11 shopping centers distribuídos por diferentes regiões do Brasil, mais de 390 mil m2 de ABL e mais de 1 700 lojas, o grupo atende a diferentes perfis de clientes sempre com o compromisso com eficiência e inovação, gerando valor para empreendedores e impactando positivamente a vida das pessoas e da sociedade. Conheça os empreendimentos: Bossa Nova Mall no Rio de Janeiro. No Nordeste, Shopping Pátio Maceió e Shopping Paralela, em Salvador. Na região Norte, Via Verde Shopping, em Rio Branco e Shopping Manaus Vianorte. Em Minas Gerais, o Shopping Uberaba e o Uberlândia Shopping. Em São Paulo, Shopping Granja Vianna, em Cotia, Pátio Cianê Shopping, em Sorocaba, SuperShopping Osasco e Shopping Metrô Tucuruvi, na capital. Mais informações no site http://www.saphyr.com.br.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...