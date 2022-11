Série de podcasts apresenta diálogos sobre os potenciais e desafios da bioeconomia amazônica

“Bioeconoquê – Diálogos para uma bioeconomia amazônica inclusiva” reúne opiniões, relatos e experiências de especialistas à frente de diferentes projetos que movimentam a economia na Amazônia, conciliando sustentabilidade e participação popular. Ouça a série de episódios no canal POD FAS

Apresentar um conjunto de visões, estudos e vivências sobre alternativas econômicas verdes, pensadas e realizadas na Amazônia, é o principal objetivo da série de podcasts “Bioeconoquê – Diálogos para uma bioeconomia amazônica inclusiva”, que foi lançada nesta terça-feira, 8 de novembro e está disponível no perfil POD FAS, da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) no Spotify e outras plataformas digitais. Ouça!

A iniciativa foi idealizada pelo Hub de Bioeconomia Amazônica e produzido pela Agência Bem Comunicar, sob coordenação da FAS.

Em três episódios, a série de podcasts apresenta temas como o protagonismo dos povos nativos, o papel dos governos locais e a importância da cooperação internacional para o estímulo de uma bioeconomia amazônica inclusiva.

Além disso, também convida o público a conhecer mais e melhor o mundo da bioeconomia amazônica, um conjunto de atividades econômicas relacionadas às cadeias produtivas baseadas no manejo e cultivo da biodiversidade amazônica, que alia agregação de valor e geração de impactos positivos para o desenvolvimento sustentável local.

“Os conteúdos compartilhados via podcasts cumprem o importante papel de amplificar vozes de diferentes organizações e indivíduos atuantes na Amazônia para aprofundar o debate público sobre bioeconomia amazônica, abordando temas determinantes para o futuro de uma economia verde e inclusiva na região”, comenta a facilitadora global do Hub de Bioeconomia Amazônica e apresentadora do podcast, Marysol Goes.

Segundo ela, o podcast é resultado do ciclo “Diálogos para uma bioeconomia inclusiva na Amazônia”, eventos online que trouxeram discussões sobre os desafios e potenciais para o desenvolvimento de vias econômicas, verdes e pensadas para as diversas realidades amazônicas. Lideranças locais, técnicos, pesquisadores e representantes da administração pública participaram dos três seminários, que foram realizados em agosto e setembro deste ano, e estão disponíveis no canal da FAS no Youtube.

O projeto também é uma realização do Hub de Bioeconomia Amazônica, iniciativa secretariada pela FAS em parceria com a Green Economy Coalition (GEC). O Hub é uma rede que conecta, articula e amplifica experiências e soluções de diversos atores para a promoção de uma bioeconomia inclusiva na Amazônia. Saiba mais em bioeconomiaamazonia.org .

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

