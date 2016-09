Manaus sedia maior fórum de informática pública do país

Principal fórum brasileiro de informática pública, o Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Gestão Pública (SECOP) está com inscrições abertas pelo site www.secop.org.br. Em sua 44ª edição, o SECOP 2016 será realizado pela primeira vez na capital amazonense, entre os dias 9 e 11 de novembro. O tema dessa edição será “Inovação Social”.

O objetivo do seminário, realizado anualmente em diversas capitais brasileiras, é gerar o compartilhamento de ideias entre as três esferas do governo para o aperfeiçoamento da gestão pública e do atendimento ao cidadão.

A programação incluirá palestras, painéis e mesas-redondas, onde serão debatidos assuntos voltados para o tema central desta edição: “Inovação Social”. São esperados mais de 500 participantes de diversas partes do Brasil, entre profissionais, acadêmicos, gestores públicos e instituições de pesquisa das áreas de Desenvolvimento, Tecnologia, Informática e Sistemas de Informações.

Um dos destaques do SECOP é a entrega do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico, o e-Gov, que reconhece os melhores projetos e soluções que visam modernizar a administração pública em benefício da população. A premiação está em sua décima quarta edição e ocorre tradicionalmente na abertura do evento.

Mais informações sobre as inscrições no seminário e a submissão de trabalhos para o Prêmio e-Gov estão no site: www.secop.org.br.

Serviço

O quê: 44º Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (SECOP)

Quando: 9 a 11 de novembro

Onde: Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, Avenida Constantino Nery, Zona Centro-Oeste de Manaus