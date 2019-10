Astronautas da Nasa concluem caminhada espacial de 7 horas

Xinhua* Washington

Dois astronautas dos Estados Unidos ( EUA) completaram uma caminhada na Estação Espacial Internacional no domingo (6), a primeira de uma série de cinco caminhadas espaciais programadas para outubro, com o objetivo de substituir as baterias no extremo oposto da treliça portuária da estação.

Os astronautas Christina Koch e Andrew Morgan terminaram a caminhada às 14h40 (horário da costa leste dos EUA), com duração de sete horas e um minuto, de acordo com a agência espacial norte-americana (Nasa).

Eles instalaram novas baterias de íons de lítio para atualizar os sistemas de energia da estação. As baterias de níquel-hidrogênio estão sendo melhoradas com produtos mais potentes, transportadas para a estação por meio do veículo de transferência japonês H-II, que chegou no dia 28 de setembro.

Além disso, os dois astronautas cumpriram tarefas como a remoção de uma bateria de níquel-hidrogênio adicional. A próxima caminhada espacial está prevista para o próximo dia 11.

As baterias armazenam energia gerada pelos painéis solares da estação para fornecer energia à estação quando ela não está sob a luz do sol, pois orbita a Terra durante a noite.

Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional pretendem coordenar mais nove caminhadas espaciais complexas nos próximos três meses, uma regularidade recorde desde que a montagem da estação foi concluída em 2011, informou a Nasa.

Os tripulantes da estação coordenaram este ano caminhadas espaciais em apoio à montagem e manutenção do laboratório em órbita, passando um total de 57 dias, seis horas e 27 minutos trabalhando do lado de fora da estação.

*Agência pública de notícias da China

