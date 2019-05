Novo golpe pelo WhatsApp rouba contas de quem faz vendas na internet

POR FELIPE PAYÃO

Pessoas que anunciam produtos em plataformas como OLX, WebMotors, ZapImóveis e Mercado Livre são alvos de um novo golpe de clonagem de conta no WhatsApp. Segundo a Kaspersky, os alvos recebem mensagens no número disponibilizado nessas plataformas sobre um “problema com o anúncio”: não passa de um pano de fundo para um golpe de phishing.

Segundo a Kaspersky Lab, o esquema é bem simples: os cibercriminosos monitoram as plataformas de venda pela internet para mirar usuários que criaram um anúncio de venda. Com as informações do anúncio, os fraudadores enviam uma mensagem no WhatsApp para a pessoa se passando pela plataforma de vendas dizendo: “verificamos um anúncio recém postado, e gostaríamos de atualizar para que continue disponível para visualização” ou “devido ao grande número de reclamações referente ao seu número de contato, estamos verificando”. As mensagens terminam pedindo para a vítima informar o código que receberá via SMS para solucionar a questão.

De acordo com o analista da Kaspersky Fabio Assolini o problema acontece quando a vítima responde essa mensagem recebida no Zap. “Quando a vítima responde à mensagem, o fraudador começa o processo de ativar o WhatsApp em um novo celular e o suposto código de verificação é, na verdade, o código de ativação da conta. Se ela não prestar atenção, acaba passando o número e tem seu WhatsApp roubado em minutos. A empresa anunciou esta semana novas medidas de segurança”.

