Saiba quais foram os 10 aplicativos mais baixados de 2018 no mundo

Redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e o fenômeno TikTok estão na lista

Rodrigo Fernandes

O Facebook Messenger foi o aplicativo mais baixado de 2018 em dispositivos com Android e iPhone (iOS) em todo o mundo, de acordo com uma pesquisa feita pelo App Annie, empresa de análise do mercado mobile. Na sequência do pódio estão Facebook e WhatsApp – todos os três pertencem ao mesmo grupo empresarial, liderado por Mark Zuckerberg. Também compõe o Top 10 o TikTok, app de vídeos curtos que virou fenômeno no mundo com 130 milhões de usuários e que desbancou redes sociais famosas — no ranking, ele aparece em 4° lugar, superando o Instagram. As informações do levantamento foram extraídas de dados registrados até o dia 15 de dezembro do ano passado.

De acordo com o relatório, 2018 acumulou 113 bilhões de downloads de aplicativos na App Store e na Google Play, 10% a mais que em 2017 — essas são lojas oficiais de aplicativos dos sistemas do Google e da Apple. O tempo médio de uso dos smartphones também aumentou e somam quase três horas por dia em softwares nos Estados Unidos, 10% a mais em relação a 2017 e 20% comparado a 2016.

