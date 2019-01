Jair Bolsonaro promete fazer pente-fino no INSS em 2019 em todos os benefícios. Enquanto fecha os detalhes da proposta de reforma da Previdência que será enviada ao Congresso Nacional, o novo governo de Jair Bolsonaro vai focar em medidas que não dependem da aprovação do Legislativo e que têm como objetivo combater “ralos” nas contas públicas, inclusive no INSS.

A estratégia é promover alguns ajustes atacando fraudes em benefícios, rebatendo o discurso de que o governo vai penalizar o mais pobre ao tentar emplacar novamente mudança nas regras de aposentadoria e pensão no País.

Além do programa para combater “sonegadores profissionais”, que será lançado pela Receita Federal como antecipou o Estadão/Broadcast, o governo pretende editar uma Medida Provisória para implementar três iniciativas “antifraude no INSS”.

