Estas são as principais gorduras que você deve ingerir para manter a saúde em dia

Rodrigo Almeida

As gorduras são fundamentais para o bom funcionamento do ornagismo e se ingeridas em boa quantidade podem fornecer energia e suplantar os carboidratos nos exercícios físicos.

Estas são as gorduras mais saudáveis e segundo a Health Beat, publicação da Escola de Medicina de Harvard, e o sítio especializado Vitónica devem ser consumidas, se possível, em todas as refeições do dia.

Gorduras Monoinsaturadas

Gorduras monoinsaturadas têm propriedades anti-inflamatórias e auxiliam a diminuir o colesterol ruim (LDL) e efeitos benéficos na glicose sanguínea.

Alimentos que contêm grande quantidade de gorduras monoinsaturadas.

Azeites: de azeitona, de abacate, gergelim e amêndoa;

Abacate;

Nozes: macadâmia, avela, girassol, amêndoas, castanhas;

Peixes: arenque, bacalhau, sardinha, salmão.

Veja mais no Metro Jornal