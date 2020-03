Coronavírus: WhatsApp e Ministério da Saúde lançam figurinhas

Saiba como usar stickers com dicas rápidas de como prevenir o coronavírus para enviar para amigos

Helito Beggiora

Em parceria com o WhatsApp, o Ministério da Saúde lançou, nesta quinta-feira (12), um pacote de figurinhas com informações sobre como se prevenir do Coronavírus (Sars-Cov-2), causador da doença Covid-19. No total, são 11 stickers com dicas como não compartilhar utensílios, lavar bem as mãos, higienizar objetos e evitar tocar o rosto para impedir a transmissão do novo vírus. O pacote de figurinhas sobre Coronavírus pode ser baixado em celulares Android e iPhone (iOS) por meio do aplicativo Sticker.ly.

No tutorial a seguir, confira como baixar o pacote de figurinhas informativo sobre o Coronavírus para enviar no WhatsApp. O procedimento foi realizado em um Moto G7 Play com o Android 9.0 (Pie), mas as dicas também valem para a versão do aplicativo para os celulares da Apple.

Passo 1. Instale o app Sticker.ly em seu celular. Em seguida, acesse a página de download do pacote de figurinhas do Coronavírus (sticker.ly/s/6RWR1J) e toque em “Obter figurinhas”. No Sticker.ly, toque em “Adicionar ao WhatsApp”;

