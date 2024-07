As mais procuradas skins de Counter-Strike

Counter-Strike: Global Offensive e o seu sucessor Counter-Strike 2 são jogos que, para além da face mais visível que são os combates de tiro em primeira pessoa, têm também todo o mercado de skins.

E, apesar de serem itens puramente estéticos, há todo um mercado a envolvê-las, havendo algumas muito desejadas e procuradas de tão raras que são. Aqui, vamos mencionar algumas das melhores skins CSGO.

O que são as skins?

Antes de começarmos a aprofundar o artigo, vamos ao básico: explicar o que são as skins.

No essencial, são itens virtuais que podem ser adicionados ao jogo, mudando o aspeto das armas e das personagens de CS sem que a jogabilidade seja afetada.

Normalmente, as skins podem ser recebidas pelas metas atingidas no jogo ou pela compra – sempre em forma de uma caixa contendo-as.

Há skins comuns, outras extremamente raras, umas menos procuradas, outras muito cobiçadas. São, no essencial, itens cosméticos digitais, mas que também podem ser vendidas ou trocadas.

Facas Doppler

Há uma diversidade de skins para as facas Doppler, que são dos itens mais procurados no que toca a este mercado.

Há diversas fases e variantes das facas, com padrões de cor únicos e aspetos muito diferentes entre si. O apelo reside na combinação da estética e da raridade.

Alguns jogadores procuram variantes específicas, sendo em boa medida uma questão de estatuto dentro da comunidade.

As ofertas para algumas das facas Doppler ascendem aos milhares, embora muitas delas sejam encontradas em muito poucas caixas sendo de uma rareza muito grande.

Case Hardened

Outra das séries populares de skins do Counter-Strike é a «Case Hardened». Esta, coloca em versão digital os padrões coloridos que resultam do processo real de case hardening – um tratamento técnico utilizado para endurecer a superfície de metais.

Em CS, estas skins têm uma multiplicidade de padrões, sendo habitualmente os azuis os mais procurados. Mais uma vez, passa muito por uma questão de prestígio.

As facas também podem ter padrões dourados ou prateados, entre outros. Estas skins aumentam de certo modo o realismo das armas, embora como todas as outras não influenciem a jogabilidade.

E também podem ser aplicadas a armas de tiro, como as pistolas, metralhadoras ou espingardas – não se cingindo apenas às facas como a Doppler.

AWP | Asiimov

AWP | Asiimov é uma das skins mais icónicas de Counter-Strike, introduzida originalmente há mais de uma década. Apesar da sua antiguidade, continua a ser muito cobiçada.

Neste caso, destina-se em específico a uma arma – a espingarda AWP (Magnum Sniper Riffle), que por si só é particular sendo considerada pelo alto risco e alta recompensa.

A skin faz parte da coleção The Phoenix Collection, sendo possível de obter abrindo uma caixa Operation Phoenix Weapon Case. Destaca-se pelo seu aspeto altamente futurista, e conjuga as cores branca e cor-de-laranja, com algumas partes em preto.

Segundo o site especializado CSGO Skins, tem uma popularidade de 99 por cento no Counter-Strike 2. Trata-se de uma skin bastante rara, havendo apenas 0,64 por cento de hipóteses de calhar, mas é relativamente acessível para aquisição e está disponível em vários mercados.

AWP | Dragon Lore

Esta é mais uma skin destinada, em específico, à AWP. Destaca-se pelos seus gráficos, com um dragão imponente a cuspir fogo na estrutura principal da arma.

Introduzida originalmente também em 2014, ainda no Counter-Strike: Global Offensive, Dragon Lore está disponível em dez caixas diferentes. Faz ainda parte da coleção Cobblestone Collection, tendo um índice de popularidade de 40 por cento.

Apesar de não ser das mais acessíveis, esta skin pode ser adquirida em diversos mercados e sites diferentes. Está disponível em todos os exteriores, e cada um deles está associado a uma versão Souvenir. A chance de calhar é de 0,64 por cento, pelo que se trata de uma skin muito rara.

M4A4 | Howl

Depois de falarmos da espingarda AWP, falamos de uma skin destinada à carabina M4A4 – uma das armas mais icónicas da série Counter-Strike.

Em tons de vermelho, cor-de-laranja, preto e cinzento escuro, a skin inclui os gráficos de um lobo em fúria na parte central da arma.

Introduzida em 2014, a skin não integra nenhuma coleção nem caixa – o que quer dizer que só pode ser obtida por compra direta, num dos vários mercados que a têm disponível.

Trata-se, pois, de uma skin ultra rara, com uma drop chance estimada de meros 0,26 por cento. Há uma versão StatTrak disponível para a Howl.

