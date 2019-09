Dia Internacional das Mulheres Indígenas e Dia da Amazônia são destaque no “Fala Amazônia!”

No programa Fala, Amazônia! de hoje Adriana Formigosa e Yuri Silva do Instituto Mapinguari, eles nos contam sobre sua campanha de conservação de espécies nativas do Cerrado Amapaense.

Também trazemos notícias sobre os atos que aconteceram no Amapá em celebração ao Dia Internacional das Mulheres Indígenas e Dia da Amazônia.

Além do lançamento do Protocolo de Consulta dos Povos Indígenas do Oiapoque. Tudo isso e muito mais ! Fique ligado na 96,9 FM, rádio Universitária. #falaamazonia. Sua voz trazendo mudança !

Apresentação Ana Euler

