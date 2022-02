No AM, secretário é investigado por destinar combustível para recepcionar ex-prefeito Adail Pinheiro em Coari

Bruno Pacheco – Da Revista Cenarium

MANAUS – O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) instaurou um inquérito civil para apurar ato de improbidade administrativa por parte do atual secretário de Obras de Coari (a 336 quilômetros de Manaus). Segundo o órgão ministerial, ele é suspeito de providenciar distribuição indevida de combustível para recepcionar a chegada do ex-prefeito Adail Pinheiro na cidade.

Inquérito está publicado no Diário Oficial do MPAM. (Reprodução)

A pasta de Obras, também conhecida como Secretaria Municipal de Infraestrutura, é comandada pelo engenheiro civil André Luiz Pinheiro. O inquérito foi aberto na última quinta-feira, 3, pelo promotor de Justiça Thiago de Melo Roberto Freire, que deu o prazo de dez dias para que o secretário se manifestasse. A portaria da investigação foi publicada nessa sexta-feira, 4, no Diário Oficial Eletrônico do MP-AM.

Posse

André Luiz Pinheiro tomou posse do cargo de secretário municipal em Coari no último dia 10 de janeiro para a gestão 2022-2024, segundo publicações nas redes sociais da prefeitura. O engenheiro passa a integrar a gestão do novo prefeito Keitton Pinheiro (PP) e do vice (Republicanos), eleitos em 5 de dezembro do ano passado, durante eleição suplementar realizada após a cassação do mandato de Adail Filho.

“O prefeito Keitton Pinheiro, juntamente com o vice- prefeito Edilson Lima, deu posse aos secretários e gestores de autarquias que vão compor o seu governo. Com a reestruturação, elaborada pela nova gestão e aprovada pela Câmara Municipal, a prefeitura reafirma seu compromisso com a população, com transparência de seus atos, demonstrando sua nova equipe de trabalho a fim de que juntos possam contribuir para o desenvolvimento do município e a qualidade de vida dos habitantes”, escreveu a prefeitura, em publicação no Facebook no dia 10 de janeiro.

