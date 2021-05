Unidade Móvel Saúde da Mulher inicia atendimentos no bairro Marabaixo

Nesta sexta-feira (28), durante a programação em alusão ao Dia Internacional Pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), após reforma, reiniciou as atividades da Unidade Móvel Saúde da Mulher. A primeira agenda de serviços acontece pelos próximos 60 dias, no bairro Marabaixo III.

A Unidade Móvel Saúde da Mulher é fruto de emenda parlamentar da ex-deputada federal Fátima Pelaes (MDB). O equipamento é mais um recurso utilizado pela Semsa para a prevenção da saúde feminina, levando aos bairros e distritos de Macapá consultas ginecológicas e exames específicos para este público. No bairro Marabaixo III, a unidade está ao lado do terminal rodoviário e atende de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e 14h às 17h.

Durante a ação de 60 dias, serão oferecidas consultas ginecológicas, exames de PCCU, ultrassonografias e testes rápidos para sífilis, HIV, Hepatite B e C. Para qualquer atendimento é necessário apresentação do cartão do SUS. Para as ultrassonografias, é pedido um encaminhamento médico, que pode ser obtido na própria carreta após a consulta.

O prefeito Dr. Furlan agradeceu a presença de todas as mulheres participantes da ação e elogiou o trabalho realizado pela Semsa.

“Agradeço o apoio de todos os presentes. Gostaria de ressaltar que quando assumimos a Prefeitura de Macapá, a Semsa realizava somente atendimento de Atenção Básica, em plena pandemia. Nós, em poucos meses de gestão, conseguimos estruturar nossas UBS com salas vermelhas e unidades similares a uma UTI para atender pacientes graves com Covid-19”, disse o gestor.

“Hoje estamos retomando os atendimentos na Unidade Móvel Saúde da Mulher, a tendência desses atendimentos é crescer e proporcionar saúde em bairros e distritos de Macapá. A carreta traz o que há de melhor em atendimento para a mulher. Esse é o nosso comprometimento com a população”, completou o prefeito.

Para a secretária municipal de Saúde, Karlene Lamberg, o objetivo da unidade itinerante é levar atendimento a todas as mulheres de comunidades distantes e de difícil acesso às UBSs. “A Prefeitura trabalha para garantir atendimento de qualidade a todas, com o intuito de reduzir as taxas de adoecimento e morte materna”, afirma.

A ex-deputada Fátima Pelaes, presente na ação, agradeceu ao prefeito pela iniciativa de reformar a carreta e reativar os atendimentos. “É um prazer e satisfação poder participar de um momento importante como esse. Ver as mulheres recebendo atendimento adequado e com toda estrutura, me faz ter orgulho do trabalho realizado em equipe”, concluiu.

Leonora Leão, participante da ação, conta que a chegada da unidade móvel no bairro causou expectativa das moradoras que não têm oportunidade de ir às UBSs fazer as consultas e exames. “É maravilhoso ver o empenho da Prefeitura na saúde, não somente para as mulheres, mas para todos. Vou aproveitar essa oportunidade e fazer todos os exames que preciso”, concluiu Leonora.

Atendimentos na Unidade Móvel Saúde da Mulher

Segunda a sexta-feira, 8h às 12h e 14h às 17h

· Consultas ginecológicas

Documentos necessários: cartão do SUS e RG

· PCCU na Carreta da Mulher

Documentos necessários: cartão do SUS e RG

· Testes rápidos HIV, sífilis, hepatites

Documentos necessários: cartão do SUS e RG

· Ultrassonografia transvaginal

Documentos necessários: cópia do cartão do SUS, RG, comprovante de residência com CEP, encaminhamento médico (original)

· Encaminhamento de mamografia

Documentos necessários: cópia do cartão do SUS, RG, CPF, comprovante de residência com CEP, encaminhamento médico (original), telefone para contato.

Cristiane Mareco

Secretaria Municipal de Comunicação Social

