Festival de Parintins recebe homenagem com várias atividades, apresentações musicais, feira e exposições

Projeto “Dois amores, um lugar” terá apresentações musicais, exposições e todo o clima da tradicional festa dos bois

O Festival Folclórico de Parintins, reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, deve ter mais uma edição cancelada devido à pandemia do Coronavírus. Para enaltecer as tradições dos bumbás, de 2 de junho a 4 de julho, o Shopping Manaus ViaNorte vai realizar gratuitamente o projeto “Dois amores, um lugar”.

O centro de compras entrará no clima da festa dos bois e desse período junino, com apresentações musicais de artistas regionais; barracas com comidas típicas; feira de artesanato; exposições de fantasias dos bois e exposição homenageando alguns artistas; o tradicional “Correio Elegante”, com entrega de mensagens românticas durante o evento; e espaços Instagramáveis para fotos na temática de Parintins.

Até dia 27 de junho, o shopping receberá a 1ª Feira de Artesanato Indígena e uma feira solidária de artesanato, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semasc) e da Fundação Estadual do Índio (FEI).

Como junho traz também o Dia dos Namorados, o Manaus ViaNorte preparou uma live com dicas de presentes e brindes, que ocorrerá no dia 10 de junho, às 20h, com transmissão pelo Instagram (@shoppingmanausvianorte) e a participação da jornalista Nathália Nascimento. Nesse período, o shopping também terá a presença das influenciadoras digitais Rayssa Gadelha, Valentina Cid e Isabelle Nogueira, que mostrarão dicas de presentes.

As ações do projeto têm o objetivo de valorizar a cultura popular realizada através do Festival de Parintins há mais de 50 anos. “Além de trazer para Manaus, o público do shopping e os fãs dos bois um momento de reviver cenas marcantes, vamos homenagear todos os elementos da nossa cultura e relembrar a importância do Festival para todos”, disse a Gerente de Marketing do centro de compras, Natalia Zerbini.

As exposições de fantasias e artigos indígenas ocorrerá entre os dias 11 e 30 de junho, no piso L1. Já os artistas que serão homenageados na exposição com imagens em tamanho real são: Zezinho Corrêa (in memória), Klinger Araújo (in memória), Prince do Boi, Edmundo Oran, Davi Assayag, Arlindo Jr (in memória), Patrick Araújo, Junior Paulain, Roci Mendonça (in memória) e Márcia Siqueira. Entre as atrações musicais confirmadas nos happy hours, estão as bandas Canto da Mata, Trio forrózado, Feras do forró, Xiado da Xinela, e os cantores Carlos Batata e Mara Lima.

Serviço:

“Dois amores, um lugar”

Data: 2 de junho a 4 de julho

· 1ª Feira de Artesanato Indígena – de 28/5 a 27/6

Local: Piso L2

· Exposição de Fantasias e Artigos Indígenas – de 11 a 30/6

Local: Piso L1

Local: Shopping Manaus ViaNorte

