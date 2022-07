Ministério está com inscrições abertas para curso de projetos lácteos

Projeto Lácteos SAF/ UFV tem carga horária total de 40 horas



A Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está com inscrições abertas para a quarta turma do Curso de Capacitação Projeto Lácteos SAF/ UFV.

O curso, feito em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais, é gratuito e será realizado presencialmente de 8 a 13 de agosto, no campus da UFV, em Minas Gerais. A carga horária total é de 40 horas. As atividades teóricas e práticas serão distribuídas em três módulos: Sanidade e Gestão de Custos, Mercado, Boas Práticas e Tecnologia de Produção de Lácteos e Sistemas Alimentares e Segurança Alimentar e Nutricional.

Segundo o ministério, o curso é voltado para técnicos extensionistas que atuam com produtores rurais da cadeia produtiva de lácteos. Três turmas já passaram pelo treinamento este ano e estão previstas mais duas turmas até o fim do ano.

O Projeto Lácteos SAF/ UFV apoiará os alunos com o pagamento de diárias para hospedagem e alimentação durante o período de realização do curso. Quem fizer o curso ficará responsável apenas pelo seu deslocamento de sua cidade de origem até Belo Horizonte.

Os interessados em preencher as vagas devem enviar e-mail (com nome completo, CPF, RG, telefone, conta corrente – é necessário que a conta esteja em nome do cursista –, certificação de vacina contra a Covid-19 e dados da instituição/ associação/ DAP física) para [email protected]

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...