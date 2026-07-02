Primeiras CNHs do programa Habilita Amapá são entregues em Macapá: ‘condutores preparados e conscientes do seu papel no trânsito’

Iniciativa já beneficiou mais de 10 mil pessoas e reúne histórias de transformação social e geração de renda.

Por Winicius Tavares

O governador do Amapá, Clécio Luís, entregou nesta quinta-feira, 2, as primeiras Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) aos participantes aprovados no programa Habilita Amapá, a maior política pública de acesso gratuito à primeira habilitação já realizada no estado. A cerimônia foi realizada na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP), na Zona Norte de Macapá.

“Isso vai mudar a vida de muita gente. As primeiras habilitações já revelam histórias maravilhosas e mostram que esse é um programa que atende a uma necessidade básica do mundo moderno: saber dirigir, dirigir bem e estar habilitado para isso. Queremos formar uma nova geração de condutores no Amapá, preparados e conscientes do seu papel no trânsito”, enfatizou Clécio Luís.

Clécio Luís destaca formação de nova geração de condutores durante entrega de CNHs

Entregador por aplicativo Juninho Lopes foi o primeiro a receber simbolicamente a CNH nesta etapa

Nesta primeira etapa, um grupo de contemplados recebeu simbolicamente a CNH, representando os mais de 10 mil beneficiados pelo programa. O primeiro documento foi entregue ao entregador por aplicativo Juninho Lopes, de 25 anos, que agora poderá substituir a bicicleta pela motocicleta e ampliar a renda por meio do trabalho.

“Consegui me inscrever no último dia. Graças a Deus fui aprovado, fiz os exames, as aulas e concluí a prova prática. Em nome de todos os habilitados, agradeço por esse programa. É um sonho realizado. Assim como eu, muitas pessoas agora também poderão trabalhar por meio da habilitação”, destacou Juninho.

Morador do bairro Pedrinhas, o estudante de Biomedicina Alisson Kawã, de 18 anos, dependia do transporte público e de carros por aplicativo para cumprir a rotina de estudos e outros compromissos. Durante o processo de habilitação, cruzava diariamente a cidade para participar das aulas teóricas e práticas na Zona Norte.

Estudante de Biomedicina, Alisson Kawã

Aprovado em todas as etapas custeadas pelo Governo do Estado, Alisson passa a ser o segundo motorista habilitado da família, que antes contava apenas com o pai. Com um carro disponível em casa, ele poderá ajudar nas atividades do dia a dia e também transformar a CNH em uma fonte de renda.

“Fico muito feliz porque, se tivesse que pagar pela habilitação, eu não teria condições. Graças ao programa do Governo, consegui realizar esse sonho. Agora, pretendo usar a CNH para trabalhar de forma legalizada como motorista de aplicativo e garantir uma renda extra”, afirmou Alisson.

Habilita Amapá

O Habilita Amapá é o programa do Governo do Estado que garante acesso gratuito à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda. A iniciativa cobre todas as etapas do processo de formação de condutores, incluindo aulas teóricas e práticas, exames médicos e psicológicos e a emissão do documento, ampliando o acesso à habilitação e às oportunidades de trabalho.

Primeiros beneficiados recebem a Carteira Nacional de Habilitação pelo programa Habilita Amapá

Nesta edição, o programa contempla 10 mil amapaenses dos 16 municípios, com vagas distribuídas entre os subprogramas Tucuju Habilitado e Jovem Motora. A seleção foi realizada com base em critérios sociais, como inscrição no CadÚnico e renda familiar, priorizando a inclusão e a formação de novos condutores em todo o estado.

Fotos: Foto: Ruan Alves/GEA



Agência de Notícias do Amapá

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