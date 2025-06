3º Congresso Médico reúne congressistas e palestrantes internacionais em Macapá

Programação ocorre de 19 a 21 de junho na sede do Sebrae-AP. Momento busca impulsionar o desenvolvimento da medicina na região.

Pelo terceiro ano consecutivo o Governo do Estado, de forma proativa, incentiva a realização de mais um evento da Academia de Medicina do Amapá (Amap), que se prepara para realizar o 3º Congresso Médico Internacional Amapaense. Com a participação de cerca de 80 profissionais da saúde, o encontro inclui médicos nacionais e internacionais como o Dr. Daniel Garros, brasileiro especialista em pacientes terminais que atua no Canadá.

O evento reúne congressistas, palestrantes e participantes de quinta-feira, 19, até domingo, 21, no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AP) e tem como objetivo fortalecer o ensino médico na Região Norte do Brasil, promovendo o avanço da saúde e a integração entre profissionais, pesquisadores e estudantes.

São 20 médicos convidados de outros estados e do exterior e 60 médicos do Amapá como palestrantes e presidentes de mesa. A Dra. Ana Chucre, que integra o Comitê Gestor do Congresso, enfatiza que ao se manterem atualizados e aprimorarem suas habilidades, os médicos podem oferecer um atendimento de melhor qualidade aos seus pacientes.

“Iremos receber o Drº Daniel Garros, médico brasileiro especialista em pacientes terminais, que vive há muitos anos no Canadá. Ele vai destacar como reconhecer pacientes graves mesmo na primeira consulta”, enfatiza a doutora.

Esta edição marca a história do evento com a participação de congressistas internacionais, sendo uma oportunidade única para fortalecer laços, compartilhar conhecimentos e impulsionar o desenvolvimento da medicina na região. Além da programação científica, o congresso contará com a participação de entidades e empresas que irão expor produtos e serviços, trazendo inovações e soluções para o setor da saúde.

O presidente do Comitê Gestor do Congresso, Dr. Aljerry Rego, pontua que o evento tem como finalidade a educação médica continuada, onde temas das mais variadas especialidades médicas serão abordados. São 11 cursos práticos oferecidos e 10 empresas expositoras.

“Os temas visam o aumento do conhecimento para alunos de medicina, médicos generalistas e especialistas com foco nos profissionais que trabalham no interior do estado e nas Unidades Básicas de Saúde”, destaca o presidente.

Além disso, o encontro será um ambiente propício para ampliar o networking e fomentar a inovação, conectando diferentes setores da área médica e abrindo novas oportunidades de colaboração. A programação inclui além de médicos, acadêmicos, pesquisadores e docentes o congresso terá como público alvo, empresas e entidades do setor médico e hospitalar.

Confira a programação:

Palestras: apresentações de especialistas renomados abordando temas relevantes e atuais na área médica.

Apresentação de trabalhos científicos: espaço dedicado para pesquisadores e acadêmicos compartilharem suas pesquisas e descobertas recentes.

Oficinas práticas: sessões interativas que proporcionarão aos participantes a oportunidade de aprimorar habilidades técnicas e práticas.

Coffee Breaks: momentos destinados ao networking, permitindo a interação e troca de experiências entre os congressistas e expositores.

