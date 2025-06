Trump deixa cúpula do G7 e retorna a Washington, citando crise no Oriente Médio

Presidente americano antecipa retorno após assinar acordo com o Reino Unido e em meio à escalada militar entre Israel e Irã

O presidente Donald Trump está encurtando sua visita à cúpula do G7, segundo informou a Casa Branca, e retornará a Washington.

“O presidente Trump retornará a Washington nesta noite para poder cuidar de vários assuntos importantes”, disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt em um comunicado nesta segunda-feira.

Em uma postagem nas redes sociais, Leavitt citou a escalada da crise no Oriente Médio, onde Israel e Irã vêm trocando ataques, alimentando temores de que o confronto se transforme em um conflito regional mais amplo.

“O presidente Trump teve um ótimo dia no G7, inclusive assinando um importante acordo comercial com o Reino Unido e o primeiro-ministro Keir Starmer”, escreveu Leavitt. “Muita coisa foi realizada, mas devido ao que está acontecendo no Oriente Médio, o presidente Trump partirá ainda hoje à noite após o jantar com os chefes de Estado.”

Pouco antes do anúncio da Casa Branca sobre sua saída antecipada da cúpula, Trump pediu a evacuação de Teerã, capital e maior cidade do Irã, enquanto Israel prometia novos ataques.

“Em termos simples: O IRÃ NÃO PODE TER UMA ARMA NUCLEAR. Eu disse isso repetidas vezes! Todos devem evacuar Teerã imediatamente!”, escreveu Trump nas redes sociais.

Não está claro se o presidente tinha conhecimento de uma nova onda de ataques israelenses ao Irã.

Trump já havia sinalizado mais cedo que haveria novos desdobramentos no Oriente Médio, dizendo a repórteres: “assim que eu sair daqui, vamos fazer algo”.

Foto: Suzanne Plunkett/Pool/Getty Images

