Com 60 serviços ofertados e mais de 5 mil atendimentos, 150ª Jornada Fluvial do Bailique encerra na sexta-feira em Ipixuna Miranda

A 150ª Jornada Fluvial ao Bailique, ação do Programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), realizou mais de 5 mil atendimentos no período de 23 a 27 de junho nas comunidades de Vila Progresso, Limão do Curuá, Itamatatuba e Ipixuna Miranda. Sob a coordenação da juíza Laura Costeira, esta edição da Jornada Fluvial teve a condução local pela juíza Alaíde Maria de Paula. Foram mais de 60 serviços oferecidos comparticipação de cerca de 25 parceiros.

“Foi muito gratificante participar pela primeira vez da Jornada, pois, pude observar o quanto as pessoas que vivem as margens dos rios aqui no Bailique e que não têm condições de ir à capital, precisam e dependem do Barco da Justiça, para resolver seus problemas como cidadãos”, ressaltou a juíza Alaíde de Paula.

Durante a edição 150 da Jornada Fluvial ao Arquipélago do Bailique, a equipe formada por aproximadamente 100 profissionais de diversas instituições parceiras, prestou homenagens ao projeto Jornada Fluvial, por ser um marco na história do Judiciário estadual, que há quase 30 anos tem levado diversos serviços públicos essenciais e de cidadania à população das comunidades mais distantes da capital.

“Parabenizo a organização e registro que fiquei feliz em rever pessoas que sempre estão nas Jornadas superando as dificuldades em prol de quem precisa ser tratado como cidadão, que são as pessoas das comunidades ribeirinhas. A Defensoria Pública, sempre atua nessas expedições com audiências extrajudicial e judicial, para ajudar a paz entre as pessoas”, ressaltou a Defensora Tirza Abbin.

“É muito importante para nós, mulheres extrativistas, recebermos o Barco da Justiça e termos a presença de uma juíza e Ministério Público, para ter conhecimento de nossa cooperativa de produto a base do óleo de pracaxi. Isso faz a gente se sentir mais segura quanto ao nosso trabalho”, concluiu Claudiane da Silva Barbosa, presidente da Cooperativa Mulheres Extrativista do Limão do Curuá (MELC).

Entre os serviços ofertados na Jornada, estavam: a emissão de Certidão de Nascimento e Cadastro de Pessoa Física (CPF); diligências policiais; audiências judiciais e de conciliação; cadastro do Bolsa Família, CadÚnico e Cadastro da Agricultura Familiar (CAF); emissão de Certificado do Alistamento Militar e entrega de Certificado de Dispensa de Corporação; Revisão e Justificativa do Título de Eleitor; acompanhamento da Central de Depoimento Especial; e oficinas e palestras nas escolas com diversos temas, entre outros.

Os parceiros nesta edição 150 da Jornada Fluvial do Bailique: Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Amapá (CEVID-TJAP), Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), Ministério Público do Amapá (MP-AP), Defensoria Pública do Estado do Amapá (DPE-AP), Conselhos Tutelares das zonas Norte e Sul, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Felicidade), Instituto de Terras do Estado do Amapá (Amapá Terras), Receita Federal, Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (RURAP), Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS – CadÚnico), Polícia Civil do Amapá, 45ª Junta Militar, Conselho Estadual de Saúde (CES-AP), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa), Companhia de Iluminação Pública e Energia Sustentável e Marinha do Brasil.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Ivaldo Sousa

