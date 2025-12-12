sexta-feira, dezembro 12, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

Amapá

Governador Clécio acompanha avanço das obras do Parque Residência

Livia Almeida

Governador visitou o espaço e destacou a transformação da antiga residência oficial em um novo polo de cultura, turismo e convivência integrado à orla da cidade.

O governador do Amapá, Clécio Luís, visitou nesta quinta-feira, 11, as obras do Parque Residência, no Centro de Macapá. O espaço, que antes abrigava a antiga residência oficial do Governo do Estado, está ganhando novas formas e cores, se transformando em um novo polo de cultura, turismo e convivência. As frentes de trabalho avançam na construção de ambientes modernos, seguros e totalmente integrados ao patrimônio histórico da capital.

“Está ficando lindo. Será um dos locais mais bonitos da orla da cidade. As pessoas vão passar por aqui e vão se encantar pelo espaço, que vai contar a história do Amapá, mas também projetar o nosso futuro. A ideia é que este seja um ambiente vivo, onde cultura e memória se encontrem. Em breve, vamos devolver para a população um patrimônio que agora ganha um novo sentido, mais aberto, moderno e integrado ao coração de Macapá”, destacou Clécio Luís.

Espaço onde abrigará os restaurantes, com vista privilegiada para o Rio Amazonas

O Parque Residência, previsto no Plano de Governo, marca a retomada de um espaço que estava fechado há aproximadamente 10 anos. A obra de reconstrução e requalificação da antiga Residência Oficial, situada na orla do Rio Amazonas, integra a estratégia da gestão para preservar e modernizar o patrimônio público, impulsionar o turismo e fortalecer o empreendedorismo iniciado em 2023.

O projeto, executado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), prevê ambientes como galeria de arte, praça de alimentação, espaços de exposições, áreas de empreendedorismo, anfiteatro e outros equipamentos culturais. A proposta também inclui a preservação de artefatos históricos que reforçam a memória regional, como a aeronave Bandeirante e a antiga locomotiva da Icomi.

Visita foi conduzida pelo secretário da Seinf, David Covre (de camisa preta)

“Essa foi uma das promessas do governador: transformar a antiga residência oficial em um parque, um espaço de convivência aberto ao povo. Estamos avançando para entregar esse compromisso em breve. No próximo ano, o local será aberto ao público, oferecendo mais uma área qualificada para lazer, cultura e integração no coração da cidade”, afirmou o titular da Seinf, David Covre.

A obra

No espaço dedicado ao lazer infantil, o parquinho já conta com grama sintética instalada e estruturas principais montadas, como a casinha, que segue para os ajustes finais. O local foi pensado para receber as famílias com conforto e reforçar a ideia de convivência dentro do complexo.

Paralelamente, o calçamento em bloquetes avança de forma acelerada, criando conexões entre os setores do parque e garantindo uma circulação mais organizada entre os ambientes.

Na antiga casa principal, os serviços atuais se concentram na instalação de portas e janelas, etapa que antecede o acabamento interno. O prédio será preparado para receber exposições, abrigar espaços de memória e abrir suas áreas para visitação, compondo um dos núcleos mais importantes do novo Parque Residência.

Agência de Notícias do Amapá

Você pode gostar também

Maurício Maciel volta aos palcos com espetáculo SHIRRA

Livia Almeida

Escritório Social do TJAP, Setap e Iapen reúnem pra discutir parceria em projeto de qualificação de egressos do sistema carcerário

Livia Almeida

Veja as vagas de emprego do Sine para Macapá em 3 de março

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.