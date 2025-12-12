Governador Clécio acompanha avanço das obras do Parque Residência

Governador visitou o espaço e destacou a transformação da antiga residência oficial em um novo polo de cultura, turismo e convivência integrado à orla da cidade.

O governador do Amapá, Clécio Luís, visitou nesta quinta-feira, 11, as obras do Parque Residência, no Centro de Macapá. O espaço, que antes abrigava a antiga residência oficial do Governo do Estado, está ganhando novas formas e cores, se transformando em um novo polo de cultura, turismo e convivência. As frentes de trabalho avançam na construção de ambientes modernos, seguros e totalmente integrados ao patrimônio histórico da capital.

“Está ficando lindo. Será um dos locais mais bonitos da orla da cidade. As pessoas vão passar por aqui e vão se encantar pelo espaço, que vai contar a história do Amapá, mas também projetar o nosso futuro. A ideia é que este seja um ambiente vivo, onde cultura e memória se encontrem. Em breve, vamos devolver para a população um patrimônio que agora ganha um novo sentido, mais aberto, moderno e integrado ao coração de Macapá”, destacou Clécio Luís.

O Parque Residência, previsto no Plano de Governo, marca a retomada de um espaço que estava fechado há aproximadamente 10 anos. A obra de reconstrução e requalificação da antiga Residência Oficial, situada na orla do Rio Amazonas, integra a estratégia da gestão para preservar e modernizar o patrimônio público, impulsionar o turismo e fortalecer o empreendedorismo iniciado em 2023.

O projeto, executado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), prevê ambientes como galeria de arte, praça de alimentação, espaços de exposições, áreas de empreendedorismo, anfiteatro e outros equipamentos culturais. A proposta também inclui a preservação de artefatos históricos que reforçam a memória regional, como a aeronave Bandeirante e a antiga locomotiva da Icomi.

“Essa foi uma das promessas do governador: transformar a antiga residência oficial em um parque, um espaço de convivência aberto ao povo. Estamos avançando para entregar esse compromisso em breve. No próximo ano, o local será aberto ao público, oferecendo mais uma área qualificada para lazer, cultura e integração no coração da cidade”, afirmou o titular da Seinf, David Covre.

No espaço dedicado ao lazer infantil, o parquinho já conta com grama sintética instalada e estruturas principais montadas, como a casinha, que segue para os ajustes finais. O local foi pensado para receber as famílias com conforto e reforçar a ideia de convivência dentro do complexo.

Paralelamente, o calçamento em bloquetes avança de forma acelerada, criando conexões entre os setores do parque e garantindo uma circulação mais organizada entre os ambientes.

Na antiga casa principal, os serviços atuais se concentram na instalação de portas e janelas, etapa que antecede o acabamento interno. O prédio será preparado para receber exposições, abrigar espaços de memória e abrir suas áreas para visitação, compondo um dos núcleos mais importantes do novo Parque Residência.

