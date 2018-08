PF prende venezuelano por tráfico internacional de drogas

Macapá/AP – A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (08/08) um cidadão

venezuelano de 51 anos por tráfico internacional de drogas em Macapá/AP.

De acordo com as investigações, o estrangeiro embarcaria com a droga para a

Europa, através de Caiena, na Guiana Francesa, porém passou mal e resolveu vir

à capital procurar ajuda médica. O homem foi internado em um hospital da

cidade, onde ficou detido.

Foram apreendidas 83 cápsulas de cocaína totalizando 1,200 kg, que foram

encontradas no estômago do venezuelano.

O estrangeiro está à disposição da Justiça e responderá pelo crime de tráfico

internacional de drogas. Se condenado, poderá cumprir pena de até 25 anos de

prisão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá