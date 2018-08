Conselho Regional de Nutricionistas vem ao Amapá para o Programa de Atualização Profissional

O projeto é de educação continuada para os nutricionistas clínicos

Nos dias 08 e 09 de agosto o Conselho Regional de Nutricionistas – CRN 7ª região, que abrange todos os estados do Norte, sediado em Belém – Pará, realiza em Macapá o Programa de Atualização Profissional – PAP direcionado aos nutricionistas registrados no Estado do Amapá, com o curso Elaboração de protocolo de assistência nutricional ao paciente hospitalizado. O vento será realizado na Faculdade Estácio Macapá, a partir das 15h.

“O PAP é um projeto da educação continuada para os nutricionistas do Estado do Amapá a partir do diagnóstico do setor de fiscalização do CRN7 por meio de Roteiros de Visitas Técnicas-RVT durante as visitas de fiscalização onde as fragilidades detectadas tiveram como plano de ação neste primeiro projeto a área de Nutrição Clínica”, explica a coordenadora do curso de Nutrição da Estácio Macapá, Mara Rosana.

Além do treinamento para os Nutricionistas formados, o CRN7 realizará palestras aos acadêmicos, sobre o nutricionista e sua entidade de classe objetivando informar aos futuros nutricionistas, sobre sua inserção no mercado de trabalho, bem como postura ética e conduta a partir do novo código de ética lançado no congresso brasileiro de nutrição – CONBRAN em abril deste ano.