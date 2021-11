Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é comemorado com ação social gratuita no Senac

A programação conta com apresentação musical, pronunciamento das autoridades e ação social com serviços de beleza e saúde

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é comemorado em 3 de dezembro, e o Sistema Fecomércio AP, por meio do Senac Amapá, comemora a data ofertando serviços de saúde e beleza gratuitos às pessoas com deficiência (PCD). O evento acontece na sede do Senac, das 8h à 12h.

Os serviços ofertados na área de saúde são: verificação de pressão arterial, teste de glicemia capilar, avaliação e orientação nutricional, profilaxia e aplicação de flúor, massagem relaxante e limpeza de pele com argiloterapia. Na área de beleza teremos: corte de cabelo e barba, além de limpeza e embelezamento de sobrancelhas.

Na abertura do evento, o músico e autista, João Pedro fará uma apresentação musical no teclado. Após sua apresentação haverá composição da mesa de autoridades com representantes do Sistema Fecomércio e do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência (Condeap), que é parceiro na realização do evento.

O objetivo desta ação é conscientizar sobre a importância da inclusão de PCDs em diferentes aspectos sociais, como político, econômico, cultural e educacional.

