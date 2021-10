Aplicação da dose de reforço para público acima de 50 anos com comorbidade inicia nesta segunda-feira (18)

A Semsa também aplicará a primeira dose para público em geral a partir de 12 anos e a segunda dose para quem está no prazo de vencimento.

Nesta segunda-feira (18), as pessoas acima de 50 anos com comorbidades listada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) poderão receber mais uma dose do imunizante. A Semsa também aplicará a primeira dose para público em geral a partir de 12 anos e a segunda dose para quem está no prazo de vencimento.

Confira abaixo horários e pontos de vacinação de cada público:

3ª dose (dose de reforço) para público acima de 50 anos

A vacinação com a dose de reforço é voltada ao público geral acima de 60 anos e para pessoas acima de 50 anos com comorbidades listada pelo PNI. A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Brasil Novo, Marabaixo, Perpetuo Socorro, Pedro Barros, São Pedro, Pedrinhas, Raimundo Hozanan, Congós, Rosa Moita, BR 210, Novo Horizonte, Marcelo Candia, Pacoval, Cidade Nova, Marco Zero Padre Raul e Leozildo no horário de 08h às 12 e 14h às 18h.

Há ainda vacinação para este público na Unidade Covid Santa Inês, atendendo de 9h às 15h.

– Período entre doses

O tempo mínimo estabelecido para aplicação da terceira dose nas pessoas acima de 60 anos é cinco meses e 21 dias para 50 anos + com comorbidades.

3ª dose (dose de reforço) para profissionais da saúde

Serão atendidos para vacinação com a dose de reforço os profissionais de saúde da rede municipal, estadual e particular que estiverem agendados para este dia. Para receber o imunizante, o intervalo entre a 2ª e a 3ª dose é de, no mínimo, 5 meses.

A vacina está disponível nas UBSs: Brasil Novo, Marabaixo, Perpetuo Socorro, Pedro Barros, São Pedro, Pedrinhas, Raimundo Hozanan, Congós, Rosa Moita, BR 210, Novo Horizonte, Marcelo Candia, Pacoval, Cidade Nova, Marco Zero Padre Raul e Leozildo no horário de 08h às 12 e 14h às 18h.

A documentação que deve ser apresentada por este público é o comprovante ou declaração de vínculo (contracheque, crachá ou documento da instituição), carteira de vacinação ou declaração do ConecteSUS e documento oficial com foto.

1ª dose de adolescentes

Para os adolescentes de 12 a 17 anos a vacina está disponível nas UBSs: Brasil Novo, Marabaixo, Perpetuo Socorro, Pedro Barros, São Pedro, Pedrinhas, Raimundo Hozanan, Congós, Rosa Moita, BR 210, Novo Horizonte, Marcelo Candia, Pacoval, Cidade Nova, Marco Zero Padre Raul e Leozildo no horário de 08h às 12 e 14h às 18h.

1ª dose de 18 anos +

A vacina para este público está disponível de 9h às 15h nos pontos de drive-thru instalados na Praça Floriano Peixoto, Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo.

2ª dose de Pfizer

Quem está com o prazo de aplicação da segunda dose previsto para acontecer até o dia 25 de outubro, já pode antecipar o encerramento do seu esquema vacinal. O imunizante Pfizer/BioNTech estará sendo aplicado na Unidade Covid Santa Inês no horário das 9h às 15h.

Além desse ponto, há ainda disponível nas UBSs: Brasil Novo, Marabaixo, Perpetuo Socorro, Pedro Barros, São Pedro, Pedrinhas, Raimundo Hozanan, Congós, Rosa Moita, BR 210, Novo Horizonte, Marcelo Candia, Pacoval, Cidade Nova, Marco Zero Padre Raul e Leozildo no horário de 08h às 12h e 14h às 18h.

2ª dose de Astrazeneca e CoronaVac

O público que iniciou o ciclo de imunização com as vacinas Oxford/AstraZeneca e CoronaVac pode completar o ciclo nos pontos de drive-thru instalados na Praça Floriano Peixoto, Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo e na Unidade Covid Santa Inês das 9h às 15h.

Além desses pontos, há ainda disponível nas UBSs: Brasil Novo, Marabaixo, Perpetuo Socorro, Pedro Barros, São Pedro, Pedrinhas, Raimundo Hozanan, Congós, Rosa Moita, BR 210, Novo Horizonte, Marcelo Candia, Pacoval, Cidade Nova, Marco Zero Padre Raul e Leozildo no horário de 08h às 12h e 14h às 18h.

Quem está com o prazo de vencimento da Astrazeneca até dia 25 de outubro também pode adiantar a segunda dose.

Documentos



Para receber o imunizante, é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF e carteira de vacinação.

O público que receberá a 2ª dose deve apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da 1ª dose. Já as pessoas que receberão a 3ª dose do imunizante verão ter a indicação da aplicação da 2ª dose da vacina.

Os transplantados de órgãos sólidos e os imunodeprimidos deverão apresentar um laudo médico que comprove a sua condição e os adolescentes entre 12 e 17 anos devem estar acompanhados de um responsável.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

