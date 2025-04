Com o objetivo de cumprir o plano estratégico das políticas públicas trabalhadas para a Segurança Pública e valorização dos servidores, nesta quinta-feira, 17, o Governo do Estado realiza a maior promoção já vista em uma força de segurança do Amapá, com mais de 850 policiais militares ascendendo na carreira.

A solenidade marca a formatura da primeira turma de cabos da Polícia Militar (PM), com mais de 500 soldados, como a primeira a subir na carreira após a Lei de Promoção à graduação de cabo nas corporações da PM e Corpo de Bombeiros (CBM-AP), assinada em dezembro do ano passado pelo governador Clécio Luís. A legislação visa garantir que os soldados tenham acesso à promoção para cabo após quatro anos de serviço, sem a necessidade de concurso ou curso de formação.

A programação do evento conta com a formatura de conclusão do Curso de Formação de Sargentos, promoção de oficiais e praças, além de entrega de medalhas de mérito para personalidades civis e militares em homenagem pelos relevantes serviços prestados à instituição e à sociedade.

Quarta-feira, 16 de abril de 2025

Governo do Estado realiza a maior promoção de policiais militares da história do Amapá

Local: Sambódromo de Macapá

Data: 17/04/2025 às 18h0

Endereço: Avenida Ivaldo Alves Veras, nº 778, bairro Jardim Marco Zero

Agência de Notícias do Amapá



Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...