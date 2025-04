Dificuldades financeiras e preços altos afetam a Páscoa de 38% dos brasileiros, revela pesquisa da Serasa

Compras de Páscoa não costumam fazer parte do planejamento financeiro das famílias, segundo 52% dos entrevistados.

O ritual cristão de celebrar o domingo de Páscoa com ovos e chocolates está sendo alterado na casa de 38% dos consumidores, conforme mostra uma pesquisa especial produzida pela Serasa, para avaliar impactos do momento econômico na data do coelhinho. Por falta de dinheiro, estes brasileiros não pretendem fazer compras alusivas à data, desta vez.

As dificuldades não são exclusividade de 2025, pois 73% dos entrevistados disseram que já deixaram, em algum outro momento, de comprar itens de Páscoa justamente pela ausência de recursos financeiros. O estudo, realizado em parceria com o Instituto Opinion Box, explica que 26% dos consumidores tiveram de priorizar despesas essenciais, como aluguel, contas básicas e alimentação – e 11,8% relatam que o desemprego ou a falta de renda foi o impeditivo.

Entre os 38% que admitiram que não vão adquirir chocolates, ovos e outros produtos típicos da celebração neste ano, 14,4% apontam exclusivamente a “falta de condições financeiras”, mas 11,7% creditam ao que consideram “preços altos”. Outros 10,4% admitiram que têm “outras prioridades” de despesas no momento.

Renda extra

Embora 52% dos entrevistados tenham admitido que não se planejam para compras de Páscoa, 43,3% dos que já decidiram comprar ovos e chocolates pretendem gastar até R$ 150,00, com 18% deles afirmando que esse valor é maior comparado aos gastos da Páscoa do ano passado. Com relação ao pagamento, 20% informaram que aproveitam para comprar quando há promoções de crédito, como, por exemplo, parcelamento sem juros.

Realizada entre 3 e 14 de abril, a pesquisa revela também que 13% dos consumidores enxergam na Páscoa uma oportunidade de renda extra, comercializando especialmente ovos, trufas e bombons artesanais. Pelo menos 3,3% deles sentiram necessidade de reforçar o orçamento, enquanto 2,9% dos entrevistadores pretendem usar o dinheiro extra para quitar dívidas.

Metodologia

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box entre 3 e 14 de abril de 2025, com respondentes de todo o país. Entre os ouvidos, 47% foram homens e 53% mulheres.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...