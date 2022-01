Pesquisa diz que Lula tem chances de vencer as eleições ainda no primeiro turno

De acordo como o primeiro levantamento do ano, o petista registra 45% das intenções de voto, quatro pontos percentuais a mais do que a soma de seus adversários

A pesquisa realizada pela Quaest Consultoria e encomendada pela Genial Investimentos revelou que, caso as eleições presidenciais ocorressem hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria ainda no primeiro turno.

O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral, e as entrevistas foram feitas entre os dias 6 e 9 de janeiro. Os resultados mostram o petista com 45% da preferência dos eleitores, quatro pontos percentuais a mais do que a soma dos outros candidatos.

Candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) vem na segunda posição, com 23%. O ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) é o terceiro colocado, com 9%. Na sequência aparecem o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) com 5%, o governador de São Paulo João Dória (PSDB) com 3% e a senadora Simone Tebet (MDB), com 1%.

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD) e o candidato do Novo Luiz Felipe d’Ávila não pontuaram. A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas, no primeiro levantamento divulgado neste ano eleitoral.

Na simulação do segundo turno, Lula venceria os adversários por pelo menos 20 pontos percentuais de diferença. Contra o atual presidente, a vitória seria de 54% a 30%. Contra Sérgio Moro, ele teria 50% dos votos, contra 30%.

Na pesquisa sem lista de candidatos, o ex-presidente está à frente de Bolsonaro, mas fica atrás dos indecisos. O resultado tem: 52% de indecisos, 27% para Lula, 16% para Bolsonaro e 1% para Moro e Ciro Gomes.

De acordo com a Quaest Consultoria, 26% dos entrevistados não querem a vitória de Lula ou Bolsonaro e alimentam a esperança da chamada terceira via.

