Arraiá da Capitá 2025 promete ser o maior festival junino do Amapá com premiações recordes e novidades.

A cultura popular amapaense se prepara para viver mais uma grande celebração de cores, ritmos e tradições com a chegada da 4ª edição do Arraiá da Capitá, promovido pela Federação das Entidades Juninas do Amapá (Feaj). O evento, que será realizado nos dias 2, 3 e 4 de julho, pretende consolidar-se como o maior festival junino do Estado, encerrando oficialmente o calendário das festas juninas na região.

Os detalhes da edição 2025 serão apresentados no próximo dia 27 de abril, durante o lançamento oficial do projeto no Centro Didático Adamor Picanço, localizado no bairro Beirol (Superfácil). A data será marcada por uma programação especial, reunindo lideranças culturais, grupos juninos e a comunidade em geral.

Além do lançamento, a programação do dia 27 reserva dois grandes eventos. O primeiro é o Festival de Prêmios da Feaj, que distribuirá valiosos prêmios por meio de sorteios. Cada quadrilha será responsável pela venda de suas cartelas podendo ficar com o valor arrecadado, revertendo este montante para o fortalecimento de suas atividades e apresentações.

Na mesma data, ocorrerá o Concurso Soberanos Juninos, que elegerá a corte oficial da Feaj para a temporada. Serão premiados o melhor Mister Junino e a melhor Miss Caipira, com destaque para a premiação de uma moto zero quilômetro, simbolizando o reconhecimento ao talento e dedicação dos participantes.

Uma das grandes novidades deste ano é a premiação recorde que será oferecida aos grupos vencedores do Arraiá da Capitá. As quadrilhas das categorias estilizadas e tradicionais receberão uma ajuda de custo, além de concorrerem às premiações principais do festival.

Com uma estrutura ampliada, atrações culturais e a força das tradições juninas, o Arraiá da Capitá 2025 promete emocionar o público e fortalecer o movimento junino amapaense como um dos pilares da identidade cultural do Estado.

Por: Cláudio Rogério

Foto: Divulgação Estrela do Norte

