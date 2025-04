Flores & Filmes Tribais: Produtora Indígena celebra o Dia dos Povos Originários

No mês de abril, que marca o Dia dos Povos Indígenas (19/04), a Produtora Cultural anuncia projetos gratuitos para 2025, com raízes na representatividade dos povos indígenas.

Neste mês de abril, marcado pelas celebrações do Dia dos Povos Indígenas (19/04), a produtora cultural “Flores & Filmes Tribais” se destaca por seu compromisso contínuo com a valorização, visibilidade e fortalecimento das múltiplas expressões da cultura dos povos originários do Brasil, cultivando a união entre arte, ancestralidade e vivência indígena.



Com criação de conteúdos autorais para realização de projetos culturais que reflitam a diversidade e a potência dos saberes indígenas, a “Flores & Filmes Tribais” conta com a iniciativa do sócio Régis Kamaiurá, artista do Amazonas, editor audiovisual e produtor cultural (liderança do Coletivo Indivisual). A direção artística dos projetos fica a cargo da célebre Ana Maria Kariri, escritora premiada da Paraíba, curadora, multiartista (liderança do Coletivo Tuxáua) que compartilha a visão de uma produção cultural comprometida com a memória, a representatividade e a educação.



Em 2025, a produtora lança dois grandes projetos culturais gratuitos que marcam essa trajetória:

“As Lendas do Reino de Tupã” – Espetáculo teatral multimídia que leva ao palco histórias de diferentes etnias indígenas do Brasil. Com projeções audiovisuais cenográficas em telão de LED, que trazem uma narrativa multimídia das tradições orais. A peça propõe uma experiência sensorial e educativa para o público infanto-juvenil, aproximando histórias ancestrais das novas gerações. Com apresentações em 2025 nas arenas culturais da zona oeste do Rio de Janeiro.



“Festival Cine Pindorama – Cinema Indígena Itinerante” – Um festival audiovisual que acontecerá em parceria com a FUNAI no Museu dos Povos Indígenas, no Dia Internacional dos Povos Indígenas, 09 de Agosto. Exibindo produções indígenas contemporâneas, a proposta é democratizar o acesso à produção cinematográfica, promovendo exibições gratuitas, rodas de conversa, e vivências culturais em territórios urbanos e aldeados.



Flores & Filmes Tribais: Quando a memória ancestral encontra o futuro nas narrativas.

Régis Kamaiurá celebra no Dia dos Povos Indígenas, as conquistas por espaço culturais para resgatar, preservar e difundir os saberes, as narrativas e as linguagens dos povos originários

Para Régis Kamaiurá:

“Esse é um momento de reafirmação da existência de nossos parentes, das nossas vozes e das nossas histórias. Flores & Filmes Tribais atua nesse desejo de florescer nossas memórias, nossos filmes, nossa cultura brasileira – a partir de nossas próprias lentes.”

Maria Kariri:

“Precisamos promover o protagonismo indígena também no campo artístico técnico, com a profissionalização de artistas (atores/músicos/dançarinos/pintores) mas também formação de técnicos da cultura (produtores/fotógrafos/editores/cenógrafos), então convidamos apoiadores, parceiros culturais e instituições, a acompanharem e fortalecerem essa jornada coletiva.”



A Flores & Filmes Tribais é um território de criação onde os projetos florescem a partir das raízes indígenas. Com produções que atravessam o audiovisual, o teatro, a educação, a música e a literatura, a produtora reafirma a importância da autoria e do olhar tribal, através de seu projeto permanente de formação de plateia: “Cineclube Cine Abacaxi” com exibições itinerantes pelo Brasil desde 2020, saboreando o fruto indígena do audiovisual.



Os projetos fazem parte do movimento de fortalecimento da representatividade indígena nas artes e na cultura, através da (PNAB) Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura do Ministério da Cultura, reafirmando a importância da autoria indígena na raiz da diversidade da cultura brasileira.

