“Sábado da Aceitação” abre oficialmente o Ciclo do Marabaixo em Macapá

Barracão da Tia Gertrudes será o palco principal da manifestação cultural que celebra a ancestralidade afro-amapaense

Neste sábado (19), o tradicional Marabaixo da Aceitação marca o início do Ciclo do Marabaixo, festejo secular e uma das mais autênticas manifestações culturais do Amapá. O evento será realizado no tradicional Barracão da Tia Gertrudes, localizado no bairro de Santa Rita, antiga Favela, em Macapá. Com raízes profundas na religiosidade e na resistência das comunidades afrodescendentes do estado, o ciclo segue até o Domingo do Senhor, após o feriado de Corpus Christi.

A festividade segue rigorosamente o calendário litúrgico católico e reúne uma programação rica em espiritualidade, cultura e tradição. O Ciclo do Marabaixo contempla o levantamento dos mastros, rezas, ladainhas, danças, cantorias e palestras, sempre acompanhados da saborosa “gengibirra” – bebida feita à base de gengibre – e do “cozidão”, um caldo de carne servido gratuitamente à comunidade.

O tocar do tambor inicial da celebração acontece no chamado Sábado de Aleluia, com o ritual do Marabaixo da Aceitação. Neste momento simbólico, os festeiros do ano recebem, em uma cerimônia festiva e religiosa, as bandeiras da Santíssima Trindade dos Inocentes. A entrega representa um gesto de aceitação, gratidão e pedido de proteção à Trindade cultuada no bairro.

Um Patrimônio Vivo do Amapá

Desde novembro de 2018, o marabaixo é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). No Amapá, a importância da manifestação é tamanha que foi instituído o Dia Estadual do Marabaixo, comemorado anualmente em 16 de junho.

Mais do que uma festividade, o Ciclo do Marabaixo é um momento de afirmação identitária, valorização das raízes afro-amapaenses e fortalecimento dos laços comunitários. Além disso, o evento atrai visitantes de diversas regiões, promovendo o turismo cultural e reforçando a importância da cultura popular como um bem coletivo.

A Força de Tia Gertrudes

O rufar tradicional do marabaixo na Favela é o Barracão da Tia Gertrudes, espaço cultural que homenageia Gertrudes Saturnino – uma das maiores líderes comunitárias e mestras do marabaixo no estado. Guardiã da cultura afro-amapaense, Tia Gertrudes dedicou sua vida à preservação dessa tradição, transmitindo seu conhecimento às gerações futuras e assegurando a continuidade desse patrimônio cultural.

O barracão, além de sede das festividades, é símbolo de resistência, identidade e pertencimento para a comunidade negra do Amapá. É neste espaço que acontecerá toda a programação do Ciclo do Marabaixo 2024.

Programação Completa do Ciclo do Marabaixo – Barracão da Tia Gertrudes

Endereço: Av. Duque de Caxias, 1203 – Bairro Santa Rita (antiga Favela)

• 19/04 – 17h – Marabaixo da Aceitação

• 01/05 – 14h às 22h – Marabaixo do Trabalhador

• 24/05 – 08h às 13h – Corte do Mastro (Matas do Curiaú)

• 24/05 – 17h à 00h – Marabaixo do Mastro

• 06 a 14/06 – 18h – Ladainhas da Santíssima Trindade

• 07/06 – 17h às 06h – Marabaixo da Murta da Santíssima Trindade

• 15/06 – 08h às 22h – Domingo da Santíssima Trindade (Missa, café da manhã, almoço e tarde lúdica)

• 16/06 – 08h às 23h – Dia Estadual do Marabaixo (UNA)

• 19/06 – 14h às 23h – Marabaixo de Corpus Christi e Aniversário do Berço

• 22/06 – 17h às 20h – Marabaixo da Derrubada dos Mastros

Para saber mais sobre o Ciclo do Marabaixo e a história de Tia Gertrudes, acompanhe as atualizações em nossas redes sociais @bercodafavela ou pelo fone 96 99115-5377

Por Cláudio Rogério

Fotos: Cláudio Rogério e Gabriel Penha

