Editora O Zezeu Participa da 2ª Folia Literária Internacional do Amapá com Lançamento de 17 Livros e Estande Próprio

O Zezeu, editora genuinamente amapaense com padrão internacional de qualidade e ampla distribuição nacional, confirma sua participação na 2ª Folia Literária Internacional do Amapá. O evento acontece de 7 a 10 de novembro, no Parque do Forte, em Macapá.

A editora terá um estande exclusivo para comercialização de livros e lançará 17 novas obras de seu catálogo.

A programação de lançamentos inicia no dia 8 de novembro e segue um cronograma com sessões dedicadas aos novos títulos da editora.

Lançamentos e Destaques do Evento

Confira a programação completa de lançamentos no estande da Editora O Zezeu:

08/11

10h30 – “O Milagre da Pirapitinga” (Eliane Duarte e Aog Rocha)

15h – “O Retrato da Ralé” (Enpretiadu) e “Histórias que Vi” (João Ataíde)

19h30 – “Emília” (Bruno Muniz)

20h30 – “Do Poeta Cor de Cobre” (Gabriel Guimarães) e “Rio de Memórias” (João Roberto Ribeiro)

09/11

10h30 – “Pela Primeira Vez” (Zé Miguel)

15h30 – “Terra Caída” (Tiago Quingosta)

17h30 – “Gravidade ou Prece para o Abismo do que Não Conheço” (Carla Antunes)

18h30 – “Asas para o Mundo” (Pat Andrade)

19h30 – “Tratado da Saudade” (Mira Neves) e “Além do Vazio” (Leone Rocha)

20h30 – “Histórias e Escapatórias” (Ronaldo Rodrigues) e “Vida Crônica” (Manoel Duvale)

10/11

10h — “A Turminha do Laguinho e as Historinhas dos Afroamapaenses” (Laura Cristina da Silva)

..- 15h30 – “Penélope Moderna” (Mary Paes)

16h30 – "Cravos e Revoluções" (Lia Borralho) A Coleção "Folia de Livros" e a Visibilidade para a Literatura Amapaense

A Editora O Zezeu vem se destacando como um importante catalisador da literatura amapaense. Desde sua fundação, em agosto deste ano, a missão da editora é dar voz à diversidade social e cultural do estado, e a criação da coleção “Folia de Livros” reforça esse compromisso. A escritora Lulih Rojanski, cofundadora da editora, comenta: “Foram meses trabalhando arduamente em cada livro. Partimos da ideia de dar voz àqueles que tivessem alguma representatividade social. Para isso, convidamos escritores negros, indígenas, LGBTQIAPN+, neurodivergentes, pessoas com deficiência, adictos, etc. Nem todos tinham material pronto para participar e, infelizmente, não puderam ser incluídos. Mas todos terão outras oportunidades.”

Além disso, o jornalista Silvio Carneiro, também cofundador da editora, destaca: “Agora apresentamos o resultado de nossa curadoria própria que selecionou estas 10 primeiras obras. Aqui temos escritores autistas/neurodivergentes, representantes dos movimentos negros, mulheres que representam diferentes vertentes dos feminismos, etc.”

Valorização e Apoio aos Autores Amapaenses

Cada autor da coleção teve a obra inteiramente financiada pela editora, recebendo 30 exemplares impressos para lançamento e comercialização durante a Folia Literária Internacional do Amapá. Após o evento, os livros estarão disponíveis para venda em todo o Brasil através da rede de distribuição da editora, abrangendo marketplaces e mais de 170 livrarias físicas.

“Passada a Folia, todas as obras estarão disponíveis para venda em todo o Brasil, através da nossa rede de distribuição em marketplaces e livrarias físicas e cada autor recebendo royalties de cada livro vendido”, detalha Lulih Rojanski.

Silvio Carneiro complementa: “Esta é a forma que nós, da Editora O Zezeu, encontramos para criar um mercado editorial de verdade aqui no nosso estado e contamos com o apoio de cada um de vocês, escritores, leitores, gráficos e livreiros para tornar a nossa literatura ainda mais lida para além da outra margem do rio Amazonas.”

Mesa Temática com Silvio Carneiro

Além dos lançamentos, Silvio Carneiro participará da mesa temática “Mercado Editorial na Amazônia – O Lugar do Livro nos Espaços Físicos e Virtuais”, no dia 8 de novembro, às 9h30, onde discutirá os desafios e oportunidades para o desenvolvimento do setor no contexto amazônico.

Sobre a Editora O Zezeu

A Editora O Zezeu é pioneira no estado do Amapá em oferecer livros com padrões internacionais de qualidade e ampla distribuição para todo o Brasil. Fundada para promover a literatura da região, a editora conta com um catálogo diverso e focado na valorização de temas e autores regionais, com obras que abordam a pluralidade cultural do estado.

Serviço

Editora Amapaense lança 17 obras literárias na Folia Literária Internacional do Amapá

Data: 8 a 10 de novembro

Local: Parque do Forte, Centro de Macapá/AP

Contatos:

Lulih Rojanski – (96) 98116-1889

Silvio Carneiro – (96) 98132-2705

Site: ozezeu.com

e-mail: editoraozezeu@gmail.com

Fotos: Kabuky Artes (@kabukiyartes)

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950 (@mary_paes_imprensa)

