Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá organiza Concurso Público

O Concurso é resultado da cooperação técnica entre o Conselho, a Prefeitura Municipal de Macapá e o senador Randolfe Rodrigues.

Em alusão aos 200 anos de independência do Brasil, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá (CAU/AP) organiza o concurso público nacional para escolha do projeto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Praça do Bicentenário, que será construída no bairro do Ipê, pela Prefeitura de Macapá, com recursos destinados pelo senador Randolfe Rodrigues.

Em 2021 o CAU/AP iniciou as tratativas que culminaram no acordo de cooperação técnica, através do qual ele se comprometeu não só a organizar, mas também a acompanhar os projetos inscritos, com apoio da Unifap, Ceap e Faculdade Anhanguera de Macapá.

Para o Presidente do CAU/AP, Welton Barreiros, a parceria com a Prefeitura de Macapá e o senador Randolfe proporciona a valorização dos profissionais amapaenses, além de um enorme sentimento de gratidão e esperança: “Gratidão pela confiança que tanto o senador Randolfe quanto a Prefeitura de Macapá depositaram no Conselho ao investir neste projeto e esperança no desenvolvimento de várias outras ações como esta, que já estão sendo pensadas pelo CAU”, anunciou.

O Presidente explicou ainda qual a função do CAU/AP no concurso: “A função do CAU foi a de fomentador, buscando parceiros e criando o termo de cooperação técnica, um trabalho que teve início desde o começo da nossa gestão, a qual vem buscando aproximar os profissionais e a sociedade do Conselho”.

Welton aproveitou para incentivar a participação dos profissionais amapaenses no Concurso, ressaltando que é preciso união para promover mudanças positivas no Amapá: “Nós temos que planejar as cidades amapaenses para que todos os espaços urbanos sejam utilizados de forma consciente, segura e legal. Precisamos mostrar que os serviços de Arquitetura e Urbanismo melhoram a vida das pessoas. Estou ansioso para ver os projetos dos colegas arquitetos amapaenses, sei que eles possuem elevada criatividade e qualidade técnica!”, destacou.

O Edital do Concurso Público está disponível no link: https://macapa.ap.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/EDITAL_CONCURSO_PRACA_DO_BICENTENARIO_Final.pdf

