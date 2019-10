Correios participa da 16ª Semana de Ciência e Tecnologia

Uma viagem do passado ao futuro. Com essa abordagem, os Correios participarão da 16ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNCT), que será realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) entre os dias 21 e 27 de outubro, no Pavilhão ExpoBrasília do Parque da Cidade, em Brasília (DF). A empresa programou diversas atividades em seu estande montado no local e no palco principal, tais como oficinas, exibições de vídeos e lançamento de novos produtos. Entre os destaques da programação, os visitantes terão a possibilidade de fazer parte da jornada de uma encomenda por um trajeto visualizado em 360º, bem como conhecer um exemplar da bicicleta elétrica Long John com baú, que será testada em São Paulo a partir de novembro.

Já na abertura do evento, nesta segunda-feira (21), serão lançados um selo personalizado e um carimbo comemorativo, com as presenças do ministro do MCTIC, Marcos Pontes, e do presidente dos Correios, Floriano Peixoto. Na terça-feira (22), também serão apresentadas duas novas soluções mercadológicas da estatal: Correios Log Supri e Correios Packet.

SNCT 2019 – Com uma programação que ocorre em todo o país, o tema escolhido para essa edição da SNCT é “Bioeconomia: Diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável”. Dada a sua transversalidade, a bioeconomia possui relação direta com 10 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e torna-se tema prioritário num país com rica biodiversidade, vantagem sem comparação no mundo. Com foco na integração das seguranças hídrica, energética e alimentar, e inclusive na prevenção de impactos ambientais, o tema busca mostrar que a ciência pode ser, de fato, utilizada como ferramenta para o desenvolvimento sustentável do país.

Agenda dos Correios na 16ª SNCT

Lançamento do Selo 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Segunda-feira (21), a partir das 16h, no Palco Central.

Apresentação das soluções Correios Log Supri e Correios Packet

Terça-feira (22), horário a definir.

Palestra “Correios – Olimpíadas 2016”

Sábado (26), horário a definir.

Estande “Correios: do Passado ao Futuro”

De segunda-feira a sábado, das 9h às 20h

Domingo, das 10h às 17h

No estande serão promovidas oficinas filatélicas, com redação de cartão postal para cientistas participantes do evento; exibição de vídeo com óculos virtuais; demonstração do serviço Carta Via Internet (CVI); sorteios em parceria com o Correios Celular, entre outras atividades. A abertura do evento e os principais destaques da programação dos Cor

