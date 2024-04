Lançamento do Aplicativo ‘Sebrae na Sua Empresa’ acontece nesta terça (16)

O lançamento do aplicativo marca o início dos atendimentos com diagnóstico empresarial em tempo real

Brenda Pires

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza o Lançamento do Aplicativo ‘Sebrae na Sua Empresa’. O objetivo é trazer uma nova atuação no atendimento dos clientes direto na empresa, com a realização de diagnóstico empresarial em tempo real e análise de resultado com indicação de soluções, feita por consultores credenciados com conhecimento e experiência na gestão das empresas. O lançamento acontece na sede da instituição, na Sala do Conhecimento, nos dias 16 e 17, das 8h30 às 18h.

“O Sebrae vem desenvolvendo o Projeto Sebrae na sua Empresa desde 2022 com atendimento ativo, gratuito, personalizado e in loco, com o objetivo de apoiar o empresário nas necessidades na gestão da empresa e proporcionar entregas de valor. Com o aplicativo, a entrega de orientações técnicas, consultorias de gestão e inovação para alcançar o amadurecimento empresarial será facilitado”, explica gestora do Projeto Sebrae na Sua Empresa, Conceição Mira.

Projeto

O Projeto ‘Sebrae na Sua Empresa’ tem o objetivo de aproximar a empresa do Sebrae e ajudar o empreendimento a crescer. O Sebrae visita os pequenos negócios para identificar as necessidades e apresentar soluções que vão melhorar a gestão das empresas com um atendimento personalizado, gratuito e confidencial, feito por quem entende do assunto. Na consultoria especializada, é realizada uma análise completa dos principais pontos de gestão da empresa, que fornece direcionamentos para que ocorram aperfeiçoamentos, ajustes e evolução cada vez maior no negócio.

Coordenação

O Lançamento do Aplicativo Sebrae na Sua Empresa é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá (UAR), Denise Nunes; e pela gestora do Projeto Sebrae na Sua Empresa, Conceição Mira.

Programação

Data: 16 de abril de 2024 – Terça-Feira

Evento: Abertura Institucional – Diretora Técnica – Suelem Amoras

Horário: 8h30 às 9h

Local: Sala de Conhecimento da Sede do Sebrae

Evento: Apresentação de Resultados – Colaboradora Conceição Mira

Horário: 9h às 9h20

Local: Sala de Conhecimento da Sede do Sebrae

Evento: Apresentação Sebrae na sua Empresa – Colaborador do Sebrae Nacional Cristiano Faquini

Horário: 9h20 às 10h10

Local: Sala de Conhecimento da Sede do Sebrae

Evento: Coffee

Horário: 10h10 às 10h25

Local: Sala de Conhecimento da Sede do Sebrae

Evento: Sebrae Digital – Colaborador do Sebrae Nacional – Márcio Brito

Horário: 10h25 às 12h

Local: Sala de Conhecimento da Sede do Sebrae

Evento: Intervalo

Horário: 12h – 14h

Local: Sala de Conhecimento da Sede do Sebrae

Evento: Ferramenta Sebrae na sua empresa com Márcio Brito

Horário: 14h às 15h45

Local: Sala de Conhecimento da Sede do Sebrae

Evento: Coffee

Horário: 15h45 às 16h

Local: Sala de Conhecimento da Sede do Sebrae

Evento: Testes Internos – Colaborador do Sebrae Nacional Márcio Brito

Horário: 16h às 18h

Local: Sala de Conhecimento da Sede do Sebrae

Data: 17 de abril de 2024 – Quarta-Feira

Evento: Visita a pequenos negócios e aplicação na prática durante o atendimento – somente os AOE’s

Horário: 8h às 11h

Evento: Apresentação para Gestores do Sebrae na sua empresa e do APP e Gerentes das Unidades Regionais – Colaborador do Sebrae Nacional – Cristiano Faquini

Horário: 9h – 10h45

Local: Sala de Conhecimento da Sede do Sebrae

Evento: Coffee

Horário: 10h45 – 11h

Local: Sala de Conhecimento da Sede do Sebrae

Evento: Troca de Experiência e Encerramento – Colaboradores do Sebrae Nacional – Cristiano Faquini e Márcio Brito

Horário: 11h às 12h30

Local: Sala de Conhecimento da Sede do Sebrae.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

