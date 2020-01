Vitória! O Reino Unido proíbe animais selvagens em circos!

Recentemente noticiamos que Madri aprovou a proibição de animais selvagens em circos. Felizmente, o mundo inteiro está dizendo não à exploração de animais. E hoje vamos falar de mais uma vitória nesse sentido.

No total, existem 42 países no mundo que proibiram o uso de animais nos circos. As organizações para o bem-estar animal e os cientistas enfatizam que o uso de animais para fins de entretenimento é desumano, irresponsável e desatualizado.

Veja também:

MP denuncia 16 pessoas por homicídio doloso por tragédia de Brumadinho

Mais de 400 escolas são fechadas em Bangcoc devido à poluição do ar

Nessa semana foi a vez do Reino Unido, que no dia 20, colocou em vigor a proibição do uso de animais selvagens nas performances e atrações de circos.

Esse assunto vinha sendo debatido há vários anos, fazendo com que esta proibição fosse protelada durante esse tempo, até que finalmente ocorreu a decisão definitiva no ano passado, quando o Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (DEFRA) aprovou a lei relacionada à proibição de animais silvestres em circos.

Veja mais no site GreenMe

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...