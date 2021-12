Poeta Joãozinho Gomes é barrado pela FUMCULT e escreve carta aberta em protesto

È sempre bom lembrar que em terras Tucujus a politicagem impera vergonhosamente e que o poder passando de mão em mão benficia os seus apaniguados. Mas na gestão atual, no município de Macapá a coisa extrapola tudo o que já se viu nesses termos. Leia a íntegra da carta aberta do poeta Joãozinho Gomes sobre processo seletivo no qual sua proposta simplesmente suniu.

À FUMCULT.

Atendendo ao EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA EMERGENCIAL DE PREMIAÇÃO Nº 004/2021 – ARTE PRESENTE – ALDIR BLANC / FUMCULT – MACAPÁ/AP, fiz minha inscrição, com bastante antecedência, tendo como proponente a AMCAP – Associação dos Músicos e compositores do Amapá, concorrendo na linguagem MÚSICA. A inscrição foi feita em conformidade aos artigos II e IV; incisos 5, 6 e 7 do Edital. E para minha surpresa tive meu projeto suprimido nas fases de habilitação / julgamento do mérito e resultado final.

A minha proposta simplesmente sumiu e neste momento recorro ao Artigo 37 da Constituição Federal que rege a administração pública nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

Acho-me no direito de saber o que houve com a minha proposta de reconhecimento artístico em prol da minha cidade.

Não tenho aqui, de maneira alguma, intenção de questionar o reconhecimento que tiveram os meus colegas de ofício, nem gerar qualquer discussão sem fundamento. Inclusive sou totalmente contra o processo de premiar somente uns poucos numa terra tão rica em autores artísticos / culturais, somos todos trabalhadores e trabalhadoras com o ‘jeito de ser do povo daqui’, e entendo que toda a cadeia é merecedora de todos os prêmios e aplausos. Mas faço público o ocorrido, por saber que é um processo de chamada pública e precisa ser transparente. Não questiono, de maneira alguma, que o meu trabalho artístico seja julgado irrelevante, pela FUMCULT, para ser premiado, o que eu quero é entender o que aconteceu? O fato do meu nome não constar na lista, nem como ‘aprovado classificado’, nem como ‘classificado’, como a lista se mostra, me leva a crer na defenestração da minha proposta, e, que a referida Fundação não me reconhece como artista. Por que a minha proposta sumiu?

Sigo firme e feliz com a minha arte na cidade que me acolheu e adotou. Há mais de 30 anos que essa CIDADE MORA EM MIM e esse amor é inquebrantável.

“Nós dois aqui, você cidade, e eu, sei lá!

Seu adotivo curumim

Ou um poeta a lhe adotar?

Somos enfim

Terra e raiz, céu e guará

Um par de sonhos a existir desafiando o que virá”.

