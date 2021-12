CTMac emite ordem de serviço às empresas de ônibus para garantir 100% da frota no Ano Novo

No dia 1º de janeiro será cobrada tarifa social no valor de R$ 1,85. Os ônibus devem circular das 6h às 23h.

A Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac) emitiu nesta segunda-feira (27) ordem de serviço às empresas de ônibus da capital, solicitando que seja cumprida a circulação de 100% da frota de coletivos no dia 1⁰ de janeiro de 2022, feriado de Ano Novo.

No primeiro dia do ano, as empresas devem cobrar a passagem na tarifa social, no valor de R$ 1,85 e os ônibus vão circular das 6h às 23h. Nos dias 30 e 31 de dezembro, a frota permanecerá normal, devendo funcionar até 2h do dia 1° de janeiro, com tarifa no valor de R$ 3,70.

De acordo com o diretor-presidente da CTMac, Marcilio Dantas, a circulação de 100% da frota garante um transporte mais rápido e seguro a toda população. “Durante este período, nossos agentes de trânsito e transporte estarão nas ruas fazendo a fiscalização dos coletivos, por isso, solicitamos a ajuda da população para identificar possíveis casos de irregularidades, por parte das empresas”, afirma o gestor.

Para fazer denúncias sobre irregularidades no trânsito ou atrasos nos trajetos dos coletivos, basta acionar o disque denúncia da CTMac pelo número 98100-0799.

Cristiane Mareco

Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá

