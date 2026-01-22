Ação social do governo federal oferta serviços gratuitos à população
Serão realizados atendimentos gratuitos de saúde, cidadania e assistência social para facilitar o acesso da população a direitos básicos.
Em parceria com o Governo do Amapá, a ação interministerial Governo do Brasil na Rua chega pela primeira vez a Macapá com uma ampla mobilização social voltada ao cuidado com as pessoas e à garantia de direitos. A iniciativa acontece na quinta-feira, 22, e na sexta-feira, 23, das 9h às 18h, na Escola Estadual Maria Neusa Carmo de Souza, no bairro Jardim Felicidade, com atendimentos gratuitos e sem necessidade de agendamento.
A ação reúne diversos ministérios e secretarias estaduais para ofertar, em um único espaço, serviços essenciais que impactam diretamente a vida da população, especialmente de quem mais precisa. A proposta é aproximar o poder público das comunidades, promovendo inclusão social, dignidade e acesso facilitado a políticas públicas.
Entre os atendimentos disponibilizados estão serviços de saúde, assistência social, cidadania, orientação jurídica, educação financeira, acesso a benefícios sociais e cuidados com os animais, fortalecendo uma atuação integrada e humanizada do Estado.
Para o governador Clécio Luís, a iniciativa representa mais do que a oferta de serviços.
“É a presença do Estado onde ele é mais necessário, garantindo acesso a direitos, serviços essenciais e dignidade. É política pública feita com sensibilidade, proximidade e compromisso com quem mais precisa”, destacou.
Além de facilitar o acesso da população a programas e benefícios, o Governo do Brasil na Rua fortalece a cooperação entre os governos federal e estadual, reafirmando o compromisso com o atendimento direto, acolhedor e resolutivo ao cidadão.
Após edições realizadas no Distrito Federal e em São Paulo, o Amapá recebe a terceira edição da ação no país, que contará com a presença de ministros de Estado, autoridades locais e representantes do Senado Federal.
Serviços ofertados à população durante o Governo do Brasil na Rua:
- Emissão da carteira do ID Jovem;
- Cadastro e ajustes na Conta Gov.br;
- Divulgação da plataforma Brasil Participativo;
- Vacinação para todas as idades;
- Solicitação de perícias médicas do INSS, BPC e contestações;
- Microchipagem, vacinação e emissão do RG animal para cães e gatos (Programa SinPatinhas);
- Consultorias jurídicas e emissão de segunda via de certidão de nascimento;
- Orientações sobre divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos e renegociação de contas de água e luz;
- Abertura de contas, negociação de dívidas e orientações sobre programas habitacionais da Caixa;
- Emissão de carta de microcrédito;
- Oficinas de educação financeira;
- Inscrição em cursos de capacitação profissional;
- Atendimentos da Tenda Lilás, voltados à proteção e orientação das mulheres;
- Orientações sobre o programa Pé-de-Meia;
- Coleta de resíduos eletrônicos;
- Captação de doadores de sangue;
- Consultas, exames e tratamentos odontológicos de alta complexidade;
- Atendimentos médicos especializados e serviços voltados à saúde da mulher.
Com uma programação ampla e inclusiva, o Governo do Brasil na Rua reafirma o compromisso de levar políticas públicas para perto da população, promovendo cuidado, cidadania e transformação social.