Ação social do governo federal oferta serviços gratuitos à população

Serão realizados atendimentos gratuitos de saúde, cidadania e assistência social para facilitar o acesso da população a direitos básicos.

Em parceria com o Governo do Amapá, a ação interministerial Governo do Brasil na Rua chega pela primeira vez a Macapá com uma ampla mobilização social voltada ao cuidado com as pessoas e à garantia de direitos. A iniciativa acontece na quinta-feira, 22, e na sexta-feira, 23, das 9h às 18h, na Escola Estadual Maria Neusa Carmo de Souza, no bairro Jardim Felicidade, com atendimentos gratuitos e sem necessidade de agendamento.

A ação reúne diversos ministérios e secretarias estaduais para ofertar, em um único espaço, serviços essenciais que impactam diretamente a vida da população, especialmente de quem mais precisa. A proposta é aproximar o poder público das comunidades, promovendo inclusão social, dignidade e acesso facilitado a políticas públicas.

Entre os atendimentos disponibilizados estão serviços de saúde, assistência social, cidadania, orientação jurídica, educação financeira, acesso a benefícios sociais e cuidados com os animais, fortalecendo uma atuação integrada e humanizada do Estado.

Para o governador Clécio Luís, a iniciativa representa mais do que a oferta de serviços.

“É a presença do Estado onde ele é mais necessário, garantindo acesso a direitos, serviços essenciais e dignidade. É política pública feita com sensibilidade, proximidade e compromisso com quem mais precisa”, destacou.

Além de facilitar o acesso da população a programas e benefícios, o Governo do Brasil na Rua fortalece a cooperação entre os governos federal e estadual, reafirmando o compromisso com o atendimento direto, acolhedor e resolutivo ao cidadão.

Após edições realizadas no Distrito Federal e em São Paulo, o Amapá recebe a terceira edição da ação no país, que contará com a presença de ministros de Estado, autoridades locais e representantes do Senado Federal.

Serviços ofertados à população durante o Governo do Brasil na Rua:

Emissão da carteira do ID Jovem ;

; Cadastro e ajustes na Conta Gov.br ;

; Divulgação da plataforma Brasil Participativo ;

; Vacinação para todas as idades ;

; Solicitação de perícias médicas do INSS , BPC e contestações;

, BPC e contestações; Microchipagem, vacinação e emissão do RG animal para cães e gatos (Programa SinPatinhas);

para cães e gatos (Programa SinPatinhas); Consultorias jurídicas e emissão de segunda via de certidão de nascimento ;

; Orientações sobre divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos e renegociação de contas de água e luz;

e renegociação de contas de água e luz; Abertura de contas , negociação de dívidas e orientações sobre programas habitacionais da Caixa;

, negociação de dívidas e orientações sobre programas habitacionais da Caixa; Emissão de carta de microcrédito ;

; Oficinas de educação financeira ;

; Inscrição em cursos de capacitação profissional ;

; Atendimentos da Tenda Lilás , voltados à proteção e orientação das mulheres;

, voltados à proteção e orientação das mulheres; Orientações sobre o programa Pé-de-Meia ;

; Coleta de resíduos eletrônicos ;

; Captação de doadores de sangue ;

; Consultas, exames e tratamentos odontológicos de alta complexidade;

Atendimentos médicos especializados e serviços voltados à saúde da mulher.

Com uma programação ampla e inclusiva, o Governo do Brasil na Rua reafirma o compromisso de levar políticas públicas para perto da população, promovendo cuidado, cidadania e transformação social.

