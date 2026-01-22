quinta-feira, janeiro 22, 2026
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáCidadania

Ação social do governo federal oferta serviços gratuitos à população

Livia Almeida

Serão realizados atendimentos gratuitos de saúde, cidadania e assistência social para facilitar o acesso da população a direitos básicos.

Em parceria com o Governo do Amapá, a ação interministerial Governo do Brasil na Rua chega pela primeira vez a Macapá com uma ampla mobilização social voltada ao cuidado com as pessoas e à garantia de direitos. A iniciativa acontece na quinta-feira, 22, e na sexta-feira, 23, das 9h às 18h, na Escola Estadual Maria Neusa Carmo de Souza, no bairro Jardim Felicidade, com atendimentos gratuitos e sem necessidade de agendamento.

A ação reúne diversos ministérios e secretarias estaduais para ofertar, em um único espaço, serviços essenciais que impactam diretamente a vida da população, especialmente de quem mais precisa. A proposta é aproximar o poder público das comunidades, promovendo inclusão social, dignidade e acesso facilitado a políticas públicas.

Entre os atendimentos disponibilizados estão serviços de saúde, assistência social, cidadania, orientação jurídica, educação financeira, acesso a benefícios sociais e cuidados com os animais, fortalecendo uma atuação integrada e humanizada do Estado.

Para o governador Clécio Luís, a iniciativa representa mais do que a oferta de serviços.

“É a presença do Estado onde ele é mais necessário, garantindo acesso a direitos, serviços essenciais e dignidade. É política pública feita com sensibilidade, proximidade e compromisso com quem mais precisa”, destacou.

Além de facilitar o acesso da população a programas e benefícios, o Governo do Brasil na Rua fortalece a cooperação entre os governos federal e estadual, reafirmando o compromisso com o atendimento direto, acolhedor e resolutivo ao cidadão.

Após edições realizadas no Distrito Federal e em São Paulo, o Amapá recebe a terceira edição da ação no país, que contará com a presença de ministros de Estado, autoridades locais e representantes do Senado Federal.

Serviços ofertados à população durante o Governo do Brasil na Rua:

  • Emissão da carteira do ID Jovem;
  • Cadastro e ajustes na Conta Gov.br;
  • Divulgação da plataforma Brasil Participativo;
  • Vacinação para todas as idades;
  • Solicitação de perícias médicas do INSS, BPC e contestações;
  • Microchipagem, vacinação e emissão do RG animal para cães e gatos (Programa SinPatinhas);
  • Consultorias jurídicas e emissão de segunda via de certidão de nascimento;
  • Orientações sobre divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos e renegociação de contas de água e luz;
  • Abertura de contas, negociação de dívidas e orientações sobre programas habitacionais da Caixa;
  • Emissão de carta de microcrédito;
  • Oficinas de educação financeira;
  • Inscrição em cursos de capacitação profissional;
  • Atendimentos da Tenda Lilás, voltados à proteção e orientação das mulheres;
  • Orientações sobre o programa Pé-de-Meia;
  • Coleta de resíduos eletrônicos;
  • Captação de doadores de sangue;
  • Consultas, exames e tratamentos odontológicos de alta complexidade;
  • Atendimentos médicos especializados e serviços voltados à saúde da mulher.

Com uma programação ampla e inclusiva, o Governo do Brasil na Rua reafirma o compromisso de levar políticas públicas para perto da população, promovendo cuidado, cidadania e transformação social.

Você pode gostar também

Contas do Super Fácil são julgadas irregulares pelo Pleno do TCE/AP

Chico Terra

Vagas de emprego do Sine Macapá para 20 de fevereiro

Chico Terra

Letícia Auolly a ‘exxxxxtourada’ é atração confirmada pelo Governo do Estado na 53ª Expofeira do Amapá

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.