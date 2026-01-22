Sebrae abre inscrições para processo seletivo com vagas no Amapá

Inscrições podem ser feitas até 2 de fevereiro pelo site da FAPETEC e contempla profissionais de diferentes áreas de formação

Isabel Ubaiara

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) abriu o Processo Seletivo SEBRAE/AP nº 01/2026, executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Cultura (FAPETEC). As inscrições iniciam no dia 21 de janeiro e seguem até 2 de fevereiro. O processo tem como objetivo selecionar profissionais para o cargo de Analista Técnico I, com a oferta de 10 vagas. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição por meio do cadastro eletrônico disponível no site www.fapetec.org.

Para o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Amapá (CDE), Josiel Alcolumbre, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com o fortalecimento da equipe. “Este processo seletivo é mais uma oportunidade de atrair talentos, com diferentes formações, que desejam fazer parte de uma instituição que trabalha diariamente pelo crescimento do empreendedorismo e pela geração de oportunidades para a população amapaense”, afirmou o presidente.

Inscrição

A inscrição é feita exclusivamente pela internet, no site da FAPETEC (www.fapetec.org). No portal, o candidato deve acessar a opção Unidade de Seleção, depois Processos Seletivos e selecionar o Processo Seletivo SEBRAE/AP nº 01/2026, onde estão disponíveis todas as informações do certame. Para se inscrever, é necessário preencher todo o cadastro eletrônico e informar o número do CPF. Recomenda-se a utilização dos navegadores Internet Explorer (versão acima da 8), Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou Google Chrome.

Vagas

O Processo Seletivo oferece vagas para o cargo de Analista Técnico I, destinadas a candidatos com formação em diferentes áreas. Podem participar profissionais formados em Administração, Ciências Econômicas ou Pedagogia; Ciências Contábeis; Direito, Psicologia ou Tecnologia em Gestão de Pessoas; Comércio Exterior, Comércio Internacional, Negócios Internacionais ou Relações Internacionais. Também podem concorrer candidatos da área de tecnologia, como Administração de Redes de Computadores, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação ou Tecnologia da Informação. Além disso, há vagas destinadas a profissionais com graduação em qualquer área de formação, conforme os perfis previstos no edital.

Serviço

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

Curtir isso: Curtir Carregando...